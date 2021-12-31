Главные спортивные скандалы 2021-го: фото Ласицкене и украинки на Олимпиаде, Авериных засудили в Токио-2020
Дикий лыжный марафон на ЧМ тоже в нашей подборке. И допинг тоже.
Дикий лыжный марафон на ЧМ тоже в нашей подборке. И допинг тоже.
Спорт прекрасен не только победами, но и скандалами. Ведь не только медали приковывают внимание к тому или иному виду или атлету. 2021 год тоже был богат на разные истории.
Sport24 собрал в эту подборку самые яркие и громкие.
Чемпионат мира для Александра Большунова начался очень радостно. Он впервые в карьере стал лучшим на этом турнире в скиатлоне. Завершился же он для него большой драмой, слезами и скандалом. В марафоне россиянин мчался ко второму золоту, но на финише столкнулся с Йоханнесом Клэбо, сломал палку и остался третьим. Норвежца позже дисквалифицировали, но это ничего не изменило. Первое место отдали Эмилю Иверсену, который обошел Большунова. После этого инцидента правила обгона изменились.
Шашки еще никогда не были так популярны, как в 2021 году. На турнире в Польше за титул боролись Наталья Садовская и Тамара Тансыккужина. Из-за допинговых санкций спортсменка не могла выступать под флагом России, но организаторы почему-то об этом забыли. Во время одной из партий кто-то напомнил им и представитель федерации шашек Польши подошел к игровому столу и убрал с него триколор. Это, к счастью, не помешало Тансыккужиной стать 7-кратной чемпионкой мира.
Соревнования художниц в Токио должны были стать очередным триумфом и в личном многоборье, и в командном, но закончились слезами девушек. Впервые с 1996 года гимнастики остались без золота. Израильтянка Линой Ашрам обошла Дину Аверину, хотя потеряла ленту, а на следующий день россиянки проиграли групповые упражнения сборной Болгарии. Никакие протесты нашей стороне не помогли: судьи остались непреклонны.
После финала в женских прыжках в высоту все девушки делали традиционные совместные фото. Мария Ласицкене, ставшая первой, и Ярослава Магучих, которая заняла третье место, поздравили друг друга, а потом счастливые и с флагами предстали перед фотографами. И началось… Украинку затравили за позирование с россиянкой, уже дома вызывали на разговор в министерство обороны, а потом она сделала оправдательное заявление в инстаграме.
Самой проблемной спортивной федерацией для России в этом году стала та, которой руководит дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения. Триатлон забанили на год из-за многочисленных случаев допинга. Один из них, кстати, случился на Олимпиаде в Токио. Игорь Полянский был пойман на ЭПО, которое оказалось в пробе, сданной перед вылетом на соревнования. Его дисквалифицировали на три года.
Игры в столице Японии стали одними из самых необычных в истории не только из-за того, что были перенесены на год. Также в Токио случилось первое появление среди участников трансгендера. Когда-то тяжелоатлет из Новой Зеландии Гэвин Хаббард был мужчиной, а потом сменил пол, став Лорел. Все переживали, что на Олимпиаде женщины не смогут бороться с ней за победу, но в категории свыше 87 кг спортсменка провалила все три попытки.
У Украины и России не самые лучшие отношения, что еще раз подтвердилось на Паралимпиаде. В беге на 100 метров в категории Т35 (спортсмены с церебральным параличом или другими нарушениями координации) первым и третьим стали представители нашей страны — Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. А вот второе место занял украинец Игорь Цветов. И на церемонии награждения именно он отказался делать совместное фото с россиянами. Международный паралимпийский комитет (МПК) объяснил, что все дело в ковиде, но заявление Цветова намекнуло на то, что дело в выражении гражданской позиции.
На Евро среди юношей сборная России провалилась — 15-е место из 16 команд. Уже после турнира выяснилось, что группа игроков поддерживала связи с лицами, которые занимались организацией ставок. Всех причастных отстранили от соревнований. Вскоре парней дисквалифицировали на срок от 5 до одного года. Главный тренер Виталий Иванов после этого подал в отставку.
Сообщение китаянки Пэн Шуай в Weibo о том, что она подверглась насилию со стороны вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гаоли, вынудило почистить интернет в стране. Вскоре пропало не только оно (хотя сеть помнит все), но и вся информация о ней. После этого исчезла и сама Шуай. Когда начали появляется фотографии и видео, где изображена спортсменка, никто не поверил, что она в безопасности. Даже ее личные заявления главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху по видеосвязи не у всех вызвали доверие. Турниры в Китае из-за такой реакции на пост девушки в стране в ближайшее время проводиться не будут. Это официальная позиция теннисных ассоциаций.
До последней гонки не было ясно, кто станет чемпионом Формулы-1. К финалу сезона Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен подошли с одинаковым количеством баллов. По ходу гонки преимущество было на стороне британца, но в конце заезда из-за очередного разбитого болида на трассу пришлось выпустить машину безопасности, что сыграло на руку голландцу. Ферстаппен успел сменить резину. Британец остался на старых шинах. И перед финальным кругом сэйфти-кар покинул трассу. Макс на свежих покрышках обогнал Хэмилтона, взяв свой первый титул. «Мерседес» подал протест, считая, что дирекция нарушила процедуру рестарта, но Макса все равно оставили чемпионом.
В новогодние праздники всегда идет молодежный чемпионат мира по хоккею. И в этот раз шел, но недолго. В трех сборных нашли игроков с ковидом (и у нас тоже). Сначала матчи отменяли, присуждаясь технические поражения тем, у кого есть положительные тесты, а потом Международная федерация (IIHF) вообще решила завершить турнир. Определить чемпиона все же собираются, но теперь уже летом. Главная дичь, что Канада, которая закрывалась от остального мира чуть ли не на год, проявила максимальную халатность при организации МЧМ. Фигуристов не то что не изолировали в отдельный отель, в их гостинице тусовались все, кому не лень. Даже свадьбы устраивались. Все это привело к печальному итогу.