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12:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Япония могла согласовать с МОК проведение Игр-2030 в Саппоро

Окончательное решение по поводу выбора столицы ОИ-2030 может быть принято в течение 2022 года, отмечает агентство Kyodo.

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Источник: Reuters

ТОКИО, 3 января. /ТАСС/. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) и японские чиновники могли провести неофициальные консультации, чтобы согласовать проведение зимних Игр 2030 года в Саппоро (административный центр префектуры Хоккайдо). Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Поскольку МОК в настоящее время все чаще сталкивается с ростом расходов на проведение Олимпиад, большое внимание уделяется уже существующей инфраструктуре, а также наличию поддержки со стороны местных жителей. Окончательное решение по поводу выбора столицы ОИ-2030 может быть принято в течение этого года.

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Саппоро принимал зимние Игры в 1972 году и уже имеет часть необходимых инфраструктурных и спортивных объектов. Кроме того, городские власти в марте текущего года хотят провести опрос жителей, чтобы узнать их отношение к проведению новой Олимпиады. По предварительным расчетам, бюджет соревнований в административном центре Хоккайдо составит $2,4−2,6 млрд.

В 2022 году зимняя Олимпиада пройдет в Пекине (Китай), в 2026 году — в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). О желании провести Игры 2030 года помимо Саппоро ранее сообщали канадский Ванкувер и американский Солт-Лейк-Сити.

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