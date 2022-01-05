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18:31 (мск), источник: Sports.Ru

В Берлине, Брюсселе, Лондоне и других городах прошли акции протеста против Пекина-2022

Активисты правозащитных групп провели серию демонстраций против зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

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Источник: Reuters
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Небольшие акции протеста, где участвовали в том числе представители уйгурской и тибетской общин, прошли в Антверпене, Брисбене, Берлине, Люцерне и Лондоне. Также активисты собрались перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе.

Протестующие обвинили Китай в нарушении прав человека и призвали страну прекратить геноцид уйгурского населения, а также выступили за бойкот «кровавой» Олимпиады. Ранее США, Канада, Великобритания и Австралия объявили дипломатический бойкот Пекину-2022. Официальные представители властей этих стран откажутся от поездки на Игры.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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