В Берлине, Брюсселе, Лондоне и других городах прошли акции протеста против Пекина-2022

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Небольшие акции протеста, где участвовали в том числе представители уйгурской и тибетской общин, прошли в Антверпене, Брисбене, Берлине, Люцерне и Лондоне. Также активисты собрались перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе.

Протестующие обвинили Китай в нарушении прав человека и призвали страну прекратить геноцид уйгурского населения, а также выступили за бойкот «кровавой» Олимпиады. Ранее США, Канада, Великобритания и Австралия объявили дипломатический бойкот Пекину-2022. Официальные представители властей этих стран откажутся от поездки на Игры.