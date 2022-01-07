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11:04 (мск), источник: РБК

КНДР отказалась от участия в Олимпиаде из-за «действий враждебных сил»

КНДР отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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Источник: AP 2021

«Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и пандемии, но будем полностью поддерживать наших китайских товарищей в их работе по подготовке грандиозного и прекрасного олимпийского праздника», — говорится в письме, которое КНДР направила в оргкомитет Олимпиады в Пекине.

Там также сказано, что «антикитайские заговорщические схемы США и их сторонников по предотвращению успешного проведения Олимпийских игр становятся все более злобными».

КНДР также не принимала участие в летней Олимпиаде в Токио из-за пандемии. 

КНДР дебютировала на зимних Играх в 1964 году, после чего пропускала Олимпиады 1968, 1976, 1980, 1994, 2002 и 2014 годов. Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Белый дом 6 декабря сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила это «продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности в Синьцзяне (Запад обвиняет Пекин в массовых репрессиях в отношении проживающих там мусульман-уйгуров. — РБК) и другими нарушениями прав человека».

К дипломатическому бойкоту позднее присоединились Австралия и Канада. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин британского парламента 8 декабря, также заявил, что члены правительства не поедут в столицу КНР, то есть «будет фактически дипломатический бойкот». В МИД Китая позднее заявили, что страны, объявившие дипломатический бойкот Играм, «неизбежно заплатят за свои действия».

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