КНДР отказалась от участия в Олимпиаде из-за «действий враждебных сил»

«Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и пандемии, но будем полностью поддерживать наших китайских товарищей в их работе по подготовке грандиозного и прекрасного олимпийского праздника», — говорится в письме, которое КНДР направила в оргкомитет Олимпиады в Пекине.

Там также сказано, что «антикитайские заговорщические схемы США и их сторонников по предотвращению успешного проведения Олимпийских игр становятся все более злобными».

КНДР также не принимала участие в летней Олимпиаде в Токио из-за пандемии.

КНДР дебютировала на зимних Играх в 1964 году, после чего пропускала Олимпиады 1968, 1976, 1980, 1994, 2002 и 2014 годов. Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Читайте также В Китае предупредили западные страны о последствиях бойкота Олимпиады

Белый дом 6 декабря сообщил, что администрация президента США Джозефа Байдена не будет направлять дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила это «продолжающимся геноцидом и преступлениями против человечности в Синьцзяне (Запад обвиняет Пекин в массовых репрессиях в отношении проживающих там мусульман-уйгуров. — РБК) и другими нарушениями прав человека».