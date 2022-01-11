СМИ: власти Белоруссии не пускают лыжниц на Олимпиаду за связь с оппозицией

Андриюк утверждает, что из-за этого решения она не смогла принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Пекине, которые начнутся 4 февраля.
«Спортивные власти дословно обвинили меня в поддержке оппозиции», — цитирует Рейтер Андриюк.
Долидович отметила, что не понимает причину отстранения: «Я не сделала ничего, за что могла бы быть дисквалифицирована и лишиться лицензии».
Лыжницы заявили, что Белорусский лыжный союз отозвал их лицензии для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта. В связи с этим они не могут принять участие в том числе в квалификационных соревнованиях к главным стартам года. По версии лыжниц, глава белорусского союза Александр Дорохович отдал распоряжение запретить им выступать и готовиться на сборах с национальной командой в ноябре. Комментарий Белорусского лыжного союза на данный момент отсутствует.
На Олимпиаде-2020 в Токио легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская должна была выступить в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того, как двух белорусок отстранили от участия в эстафете 4×400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу. Позднее Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила СМИ, что намерена просить убежища в Европе, и обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК). По словам Тимановской, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. Спортсменка 4 августа прилетела из Токио в Вену, а из австрийской столицы отправилась в Варшаву.