СМИ: власти Белоруссии не пускают лыжниц на Олимпиаду за связь с оппозицией

Андриюк утверждает, что из-за этого решения она не смогла принять участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Пекине, которые начнутся 4 февраля.

«Спортивные власти дословно обвинили меня в поддержке оппозиции», — цитирует Рейтер Андриюк.

Долидович отметила, что не понимает причину отстранения: «Я не сделала ничего, за что могла бы быть дисквалифицирована и лишиться лицензии».

Лыжницы заявили, что Белорусский лыжный союз отозвал их лицензии для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой Международной федерации лыжного спорта. В связи с этим они не могут принять участие в том числе в квалификационных соревнованиях к главным стартам года. По версии лыжниц, глава белорусского союза Александр Дорохович отдал распоряжение запретить им выступать и готовиться на сборах с национальной командой в ноябре. Комментарий Белорусского лыжного союза на данный момент отсутствует.