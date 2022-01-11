Олимпийский чемпион призвал «ставить к стенке» российских футболистов

«Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают, ставил! Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне», — заявил спортсмен. Он добавил, что ему непонятна популярность футбола среди россиян. Лесун призвал болельщиков чтить олимпийских чемпионов не раз в четыре года, а каждый день.