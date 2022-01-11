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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион призвал «ставить к стенке» российских футболистов

Олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун высказался о зарплатах в российском футболе. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Источник: РИА "Новости"

«Я не люблю русский футбол, к стенке бы всех за такие деньги, которые они получают, ставил! Я не понимаю, как парни за такие деньги играют на столь плохом уровне», — заявил спортсмен. Он добавил, что ему непонятна популярность футбола среди россиян. Лесун призвал болельщиков чтить олимпийских чемпионов не раз в четыре года, а каждый день.

Лесун становился олимпийским чемпионом на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира и четыре золотые награды на континентальных первенствах.

20 августа о зарплатах футболистов высказался двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Он заявил, что считает нечестной ситуацию, при которой некоторые спортсмены ничего не делают и получают больше.

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