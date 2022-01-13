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13 января, источник: Ведомости.Спорт

В США врача обвинили в распространении допинга перед Олимпиадой в Токио

Прокуратура США обвинила техасского терапевта Эрика Лиру в распространении препаратов, улучшающих физические характеристики тела, олимпийским атлетам перед Играми в Токио минувшим летом. Об этом сообщает Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

По данным обвинения, специалист дал двум спортсменам поддельные версии прописанных препаратов, в которых были гормоны роста и эритропоэтин, резко ускоряющий продуцирование клеток крови.

«Для участия в Играх тысячи спортсменов были одобрены к участию после нескольких лет тренировок. Эрик Лира задумывал принизить этот момент, промышляя запрещенными препаратами», — заявил судья нью-йоркского округа Дэмиена Уильямса (цитата по Reuters).

Прокуратура обнаружила зашифрованную переписку врача с атлетом, в которой обсуждались результаты тренировок бегуна на дистанции 100 метров. «Эрик, я так хорошо себя чувствую. Не знаю, что ты сделал, но это работает», — написано в одном из сообщений. Сторона обвинения не назвала имена атлетов, которым врач мог прописать допинг.

В среду, 12 января, Лира был арестован. Ожидается, что он скоро предстанет перед судом в Техасе.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа 2021 г.

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