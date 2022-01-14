Путин посетит открытие Олимпийских игр в Пекине

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«Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина посетит Пекин 4 февраля — в день открытия Олимпийских игр. В этот же день состоятся полноформатные переговоры на высшем уровне», — передает слова Лаврова «РИА Новости».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Китайская столица станет первым городом, который принял как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду.

В программу турнира включены семь новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.