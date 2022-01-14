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14 января, источник: Спорт-Экспресс

Дания и Нидерланды присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады-2022

Нидерланды и Дания приняли решение не направлять правительственную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду, сообщает WTVB со ссылкой на Reuters.

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Источник: Reuters

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады 2022 года в Пекине, который предполагает отказ от поездки в КНР официальных лиц. Инициативу США поддержали Австралия, Великобритания и Канада.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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