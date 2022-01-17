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16:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Билеты на Олимпиаду в Пекине не поступят в свободную продажу

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже.

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Источник: AFP 2021

Это мотивировано сложной эпидемической обстановкой в стране и мире, говорится в заявлении на официальном сайте оргкомитета.

При этом билеты распределят напрямую среди определенных групп зрителей.

Ранее МОК объявил, что билеты на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2022 в Пекине будут доступны только для болельщиков, проживающих в материковом Китае.

Олимпийские игры в Пекине пройдут 4—20 февраля, Паралимпийские игры — 4—13 марта.

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