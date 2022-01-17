Билеты на Олимпиаду в Пекине не поступят в свободную продажу
Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже.
Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже.
Это мотивировано сложной эпидемической обстановкой в стране и мире, говорится в заявлении на официальном сайте оргкомитета.
При этом билеты распределят напрямую среди определенных групп зрителей.
Ранее МОК объявил, что билеты на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2022 в Пекине будут доступны только для болельщиков, проживающих в материковом Китае.
Олимпийские игры в Пекине пройдут