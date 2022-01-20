Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине

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Лиза Виттоцци — биатлон (Италия)

Главные красавицы мирового биатлона из Италии уже много лет держат марку даже в случае не самых убедительных результатов. Вот и Виттоцци который сезон «лихорадит», однако ее имя по-прежнему на слуху, а болельщики по всей планете и лично Дмитрий Губерниев регулярно осыпают спортсменку комплиментами. В день официального начала пекинской Олимпиады Лизе стукнет 27 лет и в Китае она наверняка захочет сделать себе особый подарок. На прошлых Играх итальянка завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете — достойный ориентир для новых достижений.

Доротея Вирер — биатлон (Италия)

Постоянная напарница Виттоцци по национальной сборной и хит-парадам привлекательных спортсменок. Впрочем, Вирер гораздо титулованнее и опытнее соотечественницы. Для двукратной обладательницы большого Хрустального глобуса Олимпиада в Пекине будет третьей — и уже понятно, что последней. До этого с каждых Игр Доротея увозила по бронзе за смешанную эстафету. Текущий сезон складывается для нее весьма непросто, но разве это не повод удивить весь мир?

Фрида Карлссон — лыжные гонки (Швеция)

Откладываем винтовку, но остаемся на лыжах! В этом королевстве одна из главных принцесс — белокурая шведка Карлссон. Миловидная скандинавская спортсменка продолжает стремительный прогресс и показывает выдающиеся результаты в Кубке мира. Если не случится форс-мажора, 22-летняя Фрида точно увезет несколько медалей с дебютной Олимпиады.

Микаэла Шиффрин — горнолыжный спорт (США)

Очаровательной американке всего 26 лет, но на третьи Игры в карьере она отправляется в статусе живой легенды своего вида спорта. Шиффрин — двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, трехкратная обладательница большого Хрустального глобуса. Накануне Олимпиады в Китае Микаэла побила рекорд по количеству побед на этапах Кубка мира в отдельно взятой дисциплине.

Даниэль Скотт — фристайл (Австралия)

На зимних Олимпийских играх, в отличие от летних, сборная Австралии не претендует на большое количество медалей. Однако 31-летняя Скотт полна решимости побороться за награду в лыжной акробатике — неслучайно девушка находится в топе общего зачета Кубка мира.

Келли Силдару — фристайл (Эстония)

Еще больше шансов на медали в Пекине у девушки-вундеркинда из Прибалтики, соревнующейся в дисциплинах «слоупстайл», «хафпайп» и «биг-эйр». Силдару, которой во время Олимпиады исполнится 20 лет, вполне бы могла стать олимпийской чемпионкой еще четыре года назад, если бы не разрыв крестообразной связки колена. Впрочем, тем внушительнее будет мотивация эстонки в Китае.

Ютта Лердам — конькобежный спорт (Нидерланды)

Меняем снег на лед, а лыжи — на коньки. Чуть ли не быстрее всех в мире на них передвигается талантливая голландка Лердам. К дебютной Олимпиаде 23-летняя девушка подходит с тремя золотыми наградами чемпионатов мира и в ранге главной фаворитки на дистанции 1000 метров. Можно ждать, что флаг Нидерландов в честь Ютты обязательно поднимется под своды конькобежной арены в Пекине.

Ли Юбин — шорт-трек (Южная Корея)

Ценителям красоты с азиатскими мотивами стоит присмотреться к этой 20-летней спортсменке. Молодая звезда шорт-трека на домашней Олимпиаде четыре года назад завоевала золото в эстафете, а на ближайших Играх будет грезить уже о личной медали — благо все шансы есть.

Джинси Данн — хоккей (США)

Американская сборная — традиционный претендент на олимпийский пьедестал в женском хоккее. Важным звеном на пути команды США к этой цели должна стать 24-летняя Данн. Девушка играет в обороне, а на Олимпиаде она могла дебютировать еще в Сочи, но в окончательный список тогда не попала. На клубном уровне Джинси выступает за команду штата Огайо — одну из сильнейших в американском женском хоккее.

Лаура Нольте — бобслей (Германия)

Чудесная надежда немецкой сборной на медали Игр в Пекине. Нольте до сих пор может выступать на юниорском уровне, но в своем деле она уже стала одной из лучших во всем мире. В Китае 23-летняя девушка будет претендовать на победу в монобобе и двойках.

Ханна Прок — санный спорт (Австрия)

С пугающей скоростью пронесется по желобу санно-бобслейной трассы Пекина и эта миловидная спортсменка. Прок будет тяжело зацепиться за медали, но занять достойное место ей по силам. Пока главной регалией австрийки, которой в начале февраля исполнится 22 года, остается серебро чемпионата мира в командной эстафете.

Кэти Ормерод — сноуборд (Великобритания)