На олимпийской форме казахстанской сборной напишут Qazaqstan

Международный олимпийский комитет дал разрешение на изменение элемента экипировки — с международного обозначения на национальный. При этом Казахстан в списке трехбуквенных кодов МОК остается под обозначением KAZ, поскольку аббревиатура используется в соответствии с международным стандартом.

В Национальном олимпийском комитете Казахстана считают, что новая олимпийская экипировка «придаст уверенности атлетам и станет для них символом поддержки соотечественников».

«Олимпийские игры — это, прежде всего, большой фестиваль дружбы и мира, где лучшие атлеты выходят под флагами своих стран. Написание страны — это ключевой акцент на любой экипировке во время Олимпиады, поэтому Qazaqstan на родном языке — очень важный шаг в идентификации сборной и всей страны в глазах мирового сообщества», — заявили в НОК.