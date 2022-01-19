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19 января, источник: Sputnik.kz

На олимпийской форме казахстанской сборной напишут Qazaqstan

АЛМАТЫ, 19 янв — Sputnik. Впервые в истории Казахстана на экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке — Qazaqstan, сообщает сайт Национального олимпийского комитета.

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Источник: Reuters

Международный олимпийский комитет дал разрешение на изменение элемента экипировки — с международного обозначения на национальный. При этом Казахстан в списке трехбуквенных кодов МОК остается под обозначением KAZ, поскольку аббревиатура используется в соответствии с международным стандартом.

В Национальном олимпийском комитете Казахстана считают, что новая олимпийская экипировка «придаст уверенности атлетам и станет для них символом поддержки соотечественников».

«Олимпийские игры — это, прежде всего, большой фестиваль дружбы и мира, где лучшие атлеты выходят под флагами своих стран. Написание страны — это ключевой акцент на любой экипировке во время Олимпиады, поэтому Qazaqstan на родном языке — очень важный шаг в идентификации сборной и всей страны в глазах мирового сообщества», — заявили в НОК.

Олимпийцы — важные посланники Казахстана за рубежом, поэтому в НОК надеются, что казахстанцы поддержат свою команду.

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