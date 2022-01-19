Сборная США попросила своих лыжников не критиковать Китай за ситуацию с уйгурами в Пекине-2022

«У спортсменов есть великолепная платформа для высказываний (Олимпиада — Sports.ru), возможность быть лидерами в обществе, но своя же сборная не разрешает им задавать неудобные вопросы и поднимать важные проблемы. Это меня расстраивает. Но, если честно, я бы тоже посоветовал спортсменам молчать в Пекине-2022, потому что от этого зависит их безопасность. Они смогут высказаться, когда вернутся домой», — рассказал Хоффман.