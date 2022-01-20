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16:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У сборной России будет два знаменосца на открытии Олимпиады в Пекине

Президент ОКР Станислав Поздняков сообщил, что у сборной России будет два знаменосца на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что у сборной России будет два знаменосца на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

«У нас пока остается открытым вопрос по знаменосцам. Их, как и в Токио, у команды ОКР будет двое. Организаторы исходят из принципа гендерного баланса.

С кандидатурами определимся уже непосредственно на месте, когда будем точно понимать, кто из спортсменов находится в Олимпийской деревне и сможет принять участие в церемонии», — приводит пресс-служба ОКР слова Позднякова.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Церемония открытия Игр в Китае состоится 4 февраля.

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