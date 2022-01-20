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24Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
20:02 (мск), источник: ТАСС

На подготовку спортсменов к Олимпиаде в Пекине было выделено более 7 млрд рублей

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 7 млрд рублей было выделено из федерального бюджета на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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Источник: Reuters

«Отметим, что в течение четырехлетнего олимпийского цикла подготовка спортсменов осуществлялась по ведомственному проекту “Пекин-2022” и целевым комплексным программам по видам спорта, — сказано в сообщении. — За это время из средств федерального бюджета было выделено более 7 млрд рублей. Наши сборные команды обеспечены оборудованием, спортивным инвентарем и экипировкой специального и общего назначения, профинансированы мероприятия из единого календарного плана».

Также отмечается, что в октябре 2021 года для участия в тестовых мероприятиях на олимпийских объектах в Пекине министерством спорта выделено дополнительное финансирование в размере 412 млн рублей. Кроме того, из резервного фонда были выделены финансовые средства для полного обеспечения спортивных мероприятий единого календарного плана до конца января 2022 года в размере 416 млн рублей.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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