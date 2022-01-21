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11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная США привилась от коронавируса перед Олимпиадой в Пекине

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Все спортсмены олимпийской сборной США сделали прививку от коронавируса перед Олимпийскими играми в Пекине, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главного врача команды Джонатана Финноффа.

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Источник: Reuters
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При этом отмечается, что ни один из американских спортсменов не попросил медицинского исключения. На Игры в Пекине отправятся более 200 атлетов из США.

В сентябре Национальный олимпийский комитет США ввел политику, согласно которой американские спортсмены должны быть полностью вакцинированы до 1 декабря. Примерно через месяц Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что невакцинированные спортсмены для участия в Олимпиаде обязаны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Китай. При этом организаторы Игр могут предоставить исключение для спортсменов по медицинским показаниям.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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