Сборная США привилась от коронавируса перед Олимпиадой в Пекине

При этом отмечается, что ни один из американских спортсменов не попросил медицинского исключения. На Игры в Пекине отправятся более 200 атлетов из США.

В сентябре Национальный олимпийский комитет США ввел политику, согласно которой американские спортсмены должны быть полностью вакцинированы до 1 декабря. Примерно через месяц Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что невакцинированные спортсмены для участия в Олимпиаде обязаны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Китай. При этом организаторы Игр могут предоставить исключение для спортсменов по медицинским показаниям.