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14:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украинцы не хотят фотографироваться с россиянами на Олимпиаде-2022? Пусть сначала доберутся до подиума

СМИ снова пишут о запрете для олимпийской сборной Украины давать интервью на русском и делать фото со спортсменами из России.

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Источник: Reuters

В российских СМИ активно обсуждаются слухи о том, что украинское Министерство молодежи и спорта не рекомендовало спортсменам из своей страны на предстоящей Олимпиаде общаться и делать селфи с представителями России. Кроме того, закон Украины о государственном языке, выступивший в силу прошлым летом, может создать проблемы для олимпийцев, которые будут давать интервью по-русски. Украинские СМИ сообщения о новых политических демаршах не подтверждают. Более того, источник ТАСС в сборной Украины по биатлону накануне отрицал наличие подобных рекомендаций. Тем не менее, опыт прошлых Олимпиад подсказывает, что данная тема — болезненная для обеих сторон. И новые инциденты здесь вполне вероятны, даже без официальных запретов.

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Другой вопрос, что шансов пересечься с россиянами у украинских спортсменов в Пекине-2022 будет очень мало. Антиковидные правила требуют ограничить общение между разными сборными в олимпийской деревне. А до подиума представители Украины могут просто не добраться. Четыре года назад в Пхенчхане у этой команды была всего одна медаль — золото Александра Абраменко в акробатическом фристайле. Александр снова в украинской заявке, но ему уже 33 года, а сильных конкурентов стало намного больше. Теоретически претендуют на медали украинские биатлонисты и биатлонистки. Но в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира они были на подиуме только один раз — в смешанной эстафете.

На этом, пожалуй, все. В украинской заявке на Пекин — 45 спортсменов, но подавляющее большинство из них — «туристы», не претендующие на высокие места.

На прошлой летней Олимпиаде в Токио Украина установила антирекорд, выиграв всего одно золото (19 медалей в сумме) и заняв 44-е место в общем зачете. Ну, а на зимних Играх у этой сборной всегда было невесело — всего три золотых медали за 24 года и стабильное место во втором-третьем десятке. В общем, достаточно высока вероятность, что у Украины сейчас вообще не будет ни одной медали, а если и будет, то они не пересекаться с россиянами на подиуме Игр-2022. А значит — повода отказывать в совместном селфи просто не возникнет.

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Русский язык

Что касается интервью на русском — тут все не так однозначно. Пресловутый закон о языке уже действовал во время Токио-2020. Тем не менее некоторые украинские спортсмены все-таки давали интервью на русском. Дело в том, что запреты охватывают только госслужащих, и только при исполнении. На общение участников соревнований это точно не распространяется. Правда, украинские СМИ потом могут столкнуться с проблемами, если попытаются опубликовать выступления на русском без перевода. Но даже здесь есть свои возможности обойти запреты, в том числе в соцсетях. Любопытно, что в украинской заявке сейчас есть натурализованные спортсмены: бывшая россиянка фигуристка Анастасия Шаботова, и бывшие белоруски — биатлонистка Дарья Блашко и лыжница Валентина Каминская. Запрещать им говорить по-русски — в высшей степени странно.

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При этом многие украинские спортсмены опасаются говорить на Олимпиадах с российскими СМИ или не говорят по принципиальным соображениям. Большим сторонников такого бойкота был бывший министр спорта Украины Игорь Жданов, который также инициировал запрет на государственное финансирование участия украинских спортсменов в соревнования и сборах на территории России. Последнее регулярно приводит к отказу от поездок украинских спортсменов на международные турниры, которые проводятся российской стороной. Что касается бойкота российских СМИ, то тут все зависит исключительно от самих спортсменов — некоторые не видят в этом ничего зазорного, а некоторые шарахаются от россиян как от зачумленных.

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Дело Магучих и Цветова

Напомним, что летом в Токио украинцы спровоцировали два политических скандала в отношении селфи с российскими спортсменами.

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Сначала досталось прыгунье в высоту Ярославе Магучих, которая радовалось рядом с олимпийской чемпионкой из России Марией Ласицкене. Выяснилось, что Ярослава и Мария — военнослужащие, и их объятия очень разозлили украинских националистов, которые называли свою спортсменку «биомусором». После разговора с министром обороны Магучих была вынуждена оправдываться в соцсетях и писать предупреждение всем коллегам: «Враг готов на все».

После этого прыгунью принялись хейтить за любое попадание в один кадр с Ласицкене, и в конце концов разозленная украинка призналась в существовании неких «инструкций», регламентирующих поведение в отношении россиян на стадионах.

Ну, а во время Паралимпиады прославился спринтер Игорь Цветов. Он дважды демонстративно отказывался от совместного снимка на подиуме со соперниками из России, чем вызвал много эмоций и обвинений в политической пропаганде. Кроме того, о время открытия Паралимпийских Игр-2020 делегация Украины случайно оказалась рядом с коллегами из сборной ПКР, после чего некоторые из спортсменов и тренеров поспешили покинуть стадион. По официальной версии — для того, чтобы получше подготовиться к соревнованиям, по неофициальной — чтобы избежать политически опасных совместных фото. Спортсменов, устроивших эти демарши, обвиняли в нарушении принципа фейр-плей и в неспортивном поведении, однако возможностей как-либо противостоять подобным выходкам у международных спортивных властей нет.

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Жертвы большой политики

Антироссийские демарши в исполнении украинских спортсменов случаются на крупных международных соревнованиях уже восемь лет. На Паралимпиаде в Сочи в 2014 году украинская делегация сначала собиралась отказаться от выступления в связи с событиями в Крыму, а потом в знак протеста отправила на торжественное открытие только одного спортсмена. Кроме того, во время церемоний награждения украинские паралимпийцы демонстративно закрывали медали рукой — также в качестве политического жеста против России. Аналогичные акции украинские спортсмены устраивали во время Сурдлимпийских игр 2015 года в Ханты-Мансийске.

В 2016-м украинские власти запретили своим спортсменам общаться с российскими СМИ во время Олимпиады в Рио. Это указание выполнил гимнаст Олег Верняев, демонстративно отказавшийся давать интервью российскому телеканалу. Правда это не помешало ему затем сделать совместного фото с россиянами в олимпийской деревне и навлечь на себя гнев украинских патриотов. Также показательно отказывался говорить с журналистами из России украинский теннисист Сергей Стаховский — его позиция сформировалась еще до событий в Крыму. При этом фристайлист Александр Абраменко в 2018 году на Играх в Пхенчхане спокойно обнимался и укутывал в украинский флаг россиянина Илью Бурова.

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Формально политические акции на подиуме на Олимпиаде запрещены. Однако, если спортсмен, не выкидывает что-то совсем уже неприемлемое, привлечь его к ответственности очень сложно. Во время Рио-2016 американская пловчиха Лилли Кинг отказывалась пожимать руку россиянке Юлии Ефимовой, которую считала допингершей. Во время чемпионата мира по водным видам спорта по той же причине не захотели праздновать победу с китайским пловцом Сунь Яном австралиец Мак Хортон и британец Данкан Скотт. В Рио-2016 египетский дзюдоист Эль Шехаби из-за политики демонстративно не стал пожимать руку своему противнику из Израиля Ору Сассону. Все это осталось безнаказанным.

Состав сборной Украины на Олимпиаде в Пекине:

Биатлон (10)

  • Мужчины: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Прима, Артем Тищенко. Запасной — Тарас Лесюк;
  • Женщины: Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Ирина Петренко. Запасная — Анастасия Меркушина;

Лыжные гонки (7)

  • Мужчины: Алексей Красовский, Руслан Перехода;
  • Женщины: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль, Валентина Каминская, Дарья Рублева;

Лыжное двоеборье (1)

  • Мужчины: Дмитрий Мазурчук. Запасной — Виктор Пасечник;

Бобслей (1)

  • Женщины: Лидия Гунько;

Горнолыжный спорт (2)

  • Мужчины: Иван Ковбаснюк;
  • Женщины: Анастасия Шепиленко;

Сноуборд (1)

  • Женщины: Аннамари Данча;

Прыжки на лыжах с трамплина (3)

  • Мужчины: Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк, Антон Корчук;

Фристайл (5)

  • Мужчины: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк. Запасной — Николай Пуздерко;
  • Женщины: Анастасия Новосад, Ольга Полюк. Запасная — Ангелина Брыкина;

Санный спорт (6)

  • Мужчины: Антон Дукач, Андрей Лысецкий, Андрей Мандзий, Игорь Стахов;
  • Женщины: Елена Стецькив, Юлианна Туницкая. Запасная — Елена Смага;

Скелетон (1)

  • Мужчины: Владислав Гераскевич;

Фигурное катание (6)

  • Мужчины: Артем Даренский, Иван Шмуратко;
  • Женщины: София Голиченкова, Анастасия Шаботова;
  • Танцы: Александра Назарова, Максим Никитин;

Шорт-трек (2)

  • Мужчины: Олег Гандей;
  • Женщины: Ульяна Дуброва;

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