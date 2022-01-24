В Казахстане снова топовая олимпийская форма: в разработке помогали россияне, а из-за карантина в презентации участвовали спортсмены летних видов спорта

За пару недель до старта зимних Олимпийских игр в Пекине Национальный олимпийский комитет Казахстана представил официальную форму нашей команды. Рассказываем и показываем все подробности.

Работа над созданием олимпийской экипировки сборной Казахстана длилась больше года. Главными экспертами стали сами атлеты — они делились предложениями по дизайну, качеству и функционалу спортивной экипировки. К слову такая практика использовалась и при создании формы для летних Игр в Токио.

Интересно, что впервые в истории Казахстана страновое обозначение на экипировке будет представлено на казахском языке (еще и на латинице) — «QAZAQSTAN».

«Дизайнеры тщательно готовились к проекту, анализировали культурные особенности Казахстана и актуальные мировые тренды моды. Разработан уникальный шрифт для надписей на одежде. Олимпийская команда Казахстана получила единый продуманный образ на Пекин-2022», — говорится в сообщении на сайте НОК.

Спортивную форму для олимпийской команды выпустила казахстанская компания ZIBROO. Опыт сотрудничества с казахстанскими спортсменами у компании уже был: производители шили экипировку к Играм в Сочи и Рио, и были официальным поставщиком одежды на Азиатских играх. Парадную коллекцию создал Дмитрий Шишкин, дизайнер и основатель российского бренда SHISHKIN.

«Удивительная энергия Казахстана, природное и культурное изобилие вдохновили нас на создание коллекции для олимпийской сборной. Работа над проектом стала очень интересным и ответственным этапом для нашей компании: в разработке дизайна мы ориентировались на национальный стиль, основные культурные символы, а также особую энергию страны. Цветовое решение символизирует движение вверх, внутреннюю гармонию, развитие и выполнение поставленных задач. Можно с уверенностью говорить, что проект удался, как с точки зрения дизайна, смыслового наполнения, так и с функциональной стороны», — прокомментировал Шишкин итоги работы.

К слову, Дмитрий Шишкин известен работой над корпоративной одеждой для «Газпрома», «Роснефти», «Росатома», футбольного «Зенита» и хоккейного ЦСКА.

Генеральный секретарь НОК Андрей Крюков отметил, что самое важное в одежде — это комфорт спортсменов.

«Наша олимпийская экипировка была создана с учетом пожеланий атлетов. Для нас важно, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно, тепло и стильно на Олимпийских играх, а качество тканей и пошива отвечало самым высоким требованиям».

По словам производителей, одежда рассчитана на холодный климат Китая, и может выдержать температуру −20 градусов. Верхняя одежда спортсменов подбита гусиным пухом, применены современные мембранные материалы, удерживающие тепло и не пропускающие холод. Несмотря на объем, одежда почти ничего не весит, очень эластична и оставляет полную свободу движений.

Интересно, что форму для зимней Олимпиады презентовали спортсмены по летним видам спорта. Основная причина — организаторы Игр строго регламентировал поведение спортсменов перед участием в соревнованиях и рекомендовали соблюдение карантина. Исключение не сделали для презентации официальной экипировки.

Участие в презентации формы приняли, в том числе, и призеры Токио-2020 Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов и Софья Берульцева. Также в демонстрации одежды отметились дзюдоисты Жансай Смагулов и Акмарал Науатбек, капитан мужской команды по боксу Абылайхан Жусупов, гимнастка Аружан Касенова, а также хоккеист «Барыса» Самат Данияр.

«С удовольствием принял участие в презентации олимпийской формы для нашей команды. И пусть мы не часто пересекаемся с нашими “зимниками” из-за разницы в спортивном календаре, но мы будем болеть за них точно так же, как они за нас. Потому что мы одна команда — команда Казахстана. Что касается формы, то очень понравилось качество — куртки теплые и легкие, дизайн лаконичный. Нравится, что Казахстан написан через “Q”, то есть на казахском. Уверен, что эта форма понравится нашим спортсменам, кто поедет в Пекин. Искренне желаю всем удачи на Олимпийских играх!», — поделился Сакен Бибосынов, призер Олимпиады в Токио и чемпион мира по боксу.

Станет ли форма счастливой для казахстанских спортсменов? Узнаем уже очень скоро: Игры стартуют в Пекине 4 февраля и продолжатся до 20 февраля.