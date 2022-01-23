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16:53 (мск), источник: ТАСС

Власти КНР выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Власти Китая выявили 72 инфицированных коронавирусом среди членов иностранных делегаций, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении оргкомитета.

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Источник: Reuters

Как следует из документа на официальном сайте ведомства, в период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 — «представители других заинтересованных сторон». В результате тестирования было выявлено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено.

В заявлении сказано, что 39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 — при тестировании в так называемых пузырях — строго определенных зонах, где будут жить, тренироваться и участвовать в соревнованиях прибывшие на Олимпиаду спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.

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В воскресенье в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР). Глава миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что все результаты их тестов на коронавирус показали отрицательный результат.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.

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