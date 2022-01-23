Власти КНР выявили 72 заразившихся коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду

Как следует из документа на официальном сайте ведомства, в период с 00:00 4 января по 23:59 22 января по местному времени в Китай прибыло 2 586 членов делегаций, из них 171 спортсмен и официальное лицо и 2 415 — «представители других заинтересованных сторон». В результате тестирования было выявлено 72 инфицированных среди представителей других заинтересованных сторон. К настоящему времени среди атлетов и официальных лиц заразившихся не выявлено.

В заявлении сказано, что 39 заразившихся были выявлены в результате тестирования в аэропорту, еще 33 — при тестировании в так называемых пузырях — строго определенных зонах, где будут жить, тренироваться и участвовать в соревнованиях прибывшие на Олимпиаду спортсмены и другие члены делегаций. Перемещение внутри пузырей строго регламентировано, а выход за их пределы не предусмотрен.

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В воскресенье в Пекин прилетели восемь представителей штаба команды Олимпийского комитета России (ОКР). Глава миссии российской команды на Олимпиаде в Пекине Андрей Конокотин сообщил ТАСС, что все результаты их тестов на коронавирус показали отрицательный результат.