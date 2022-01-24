Олимпиада еще не началась, а ковидных больных полно. Китай может начать манипулировать положительными тестами
Допинговые истории покажутся сказкой.
Допинговые истории покажутся сказкой.
Олимпийские игры в Пекине официально начнутся 4 февраля, но первые гости уже начали заезжать в деревню соревнований. Спортсменов пока не так много, но ожидается, что в столице Китая выступят около 3000 атлетов. Понятно, что без положительных случаев на ковид с таким большим количеством приезжих не обойтись.
В Пекин пустят только тех спортсменов, которые прошли полный курс вакцинации, а те, у кого есть медотвод, будут рассматриваться в отдельном порядке. Выйти за пределы «пузыря» (объекты Игр, деревня) олимпийцы не смогут. Никуда не денется и ежедневное тестирование всех участников соревнований. В общем, будет не менее жестко, чем на летней Олимпиаде в Токио.
Если напрячь голову и вспомнить, сколько положительных случаев было в Японии, наберется много. Китай не стал исключением, потому что счет скоро пойдет на сотни. Власти страны уже сообщили о 72 инфицированных среди членов иностранных делегаций. Часть ковидников выявлены после тестирования в аэропорту, а другая оказалась заразна непосредственно в «пузыре». Спортсменов среди тех, кого отправили на карантин, не было, но недолго. Спустя некоторое время в список добавили еще шесть человек. И в этот раз среди зараженных есть один атлет.
Все это только начало. Когда приедет основная волна, позитивных тестов может стать еще больше. И не факт, что все из участников будут действительно больны коронавирусом. Оргкомитет Игр говорит, что система с использованием штрих-кодов не позволит случиться манипуляциям, но верить этому на сто процентов нельзя.
«У нас стандартная система, которую применяют в больницах по всему миру, она включает в себя использование штрих-кодов. Благодаря ним можно отслеживать весь процесс и убедиться в том, что проба принадлежит конкретному человеку. Все находится в ведении лаборатории и контролируется властями Пекина, они применяют те же стандарты к безопасности штрих-кодов и целостности данных штрих-кодов, что и в любой другой стране мира», — цитирует председателя группы медицинских экспертов «Пекина-2022» Брайана Макклоски ТАСС.
Здесь работает примерно так же, как и с допинг-пробами. Печальная история Сочи-2014 дала понять, что подменить (при большом желании) можно любую банку. Так и с тестами. Какие бы обещания не давали китайцы по поводу системы штрих-кодов, ты не узнаешь, твой ли это тест и положительный ли он. Переклеить наклейки на пробирках, изменить данные в компьютере и так далее — не такая уж и сложная история.
Как бы мило не улыбались азиаты, пытаясь наладить со всеми странами мира дружбу, верить в их порядочность не приходится. Они очень нацелены добиться превосходства и в зимних видах спорта, поэтому отцепить кого-то из топов им сейчас будет по силам. Достаточно всего лишь сделать маленькую манипуляцию с тестом. И самое страшное, что случиться это может в любой момент.
Виктория Дмитриева