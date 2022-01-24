Олимпиада еще не началась, а ковидных больных полно. Китай может начать манипулировать положительными тестами

Олимпийские игры в Пекине официально начнутся 4 февраля, но первые гости уже начали заезжать в деревню соревнований. Спортсменов пока не так много, но ожидается, что в столице Китая выступят около 3000 атлетов. Понятно, что без положительных случаев на ковид с таким большим количеством приезжих не обойтись.

В Пекин пустят только тех спортсменов, которые прошли полный курс вакцинации, а те, у кого есть медотвод, будут рассматриваться в отдельном порядке. Выйти за пределы «пузыря» (объекты Игр, деревня) олимпийцы не смогут. Никуда не денется и ежедневное тестирование всех участников соревнований. В общем, будет не менее жестко, чем на летней Олимпиаде в Токио.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZEY0XNL1r7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZEY0XNL1r7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZEY0XNL1r7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by loveshufa (@love.shufa)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если напрячь голову и вспомнить, сколько положительных случаев было в Японии, наберется много. Китай не стал исключением, потому что счет скоро пойдет на сотни. Власти страны уже сообщили о 72 инфицированных среди членов иностранных делегаций. Часть ковидников выявлены после тестирования в аэропорту, а другая оказалась заразна непосредственно в «пузыре». Спортсменов среди тех, кого отправили на карантин, не было, но недолго. Спустя некоторое время в список добавили еще шесть человек. И в этот раз среди зараженных есть один атлет.

Все это только начало. Когда приедет основная волна, позитивных тестов может стать еще больше. И не факт, что все из участников будут действительно больны коронавирусом. Оргкомитет Игр говорит, что система с использованием штрих-кодов не позволит случиться манипуляциям, но верить этому на сто процентов нельзя.

«У нас стандартная система, которую применяют в больницах по всему миру, она включает в себя использование штрих-кодов. Благодаря ним можно отслеживать весь процесс и убедиться в том, что проба принадлежит конкретному человеку. Все находится в ведении лаборатории и контролируется властями Пекина, они применяют те же стандарты к безопасности штрих-кодов и целостности данных штрих-кодов, что и в любой другой стране мира», — цитирует председателя группы медицинских экспертов «Пекина-2022» Брайана Макклоски ТАСС.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXbPTfupB2P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXbPTfupB2P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXbPTfupB2P/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Beijing 2022 (@beijing2022)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Здесь работает примерно так же, как и с допинг-пробами. Печальная история Сочи-2014 дала понять, что подменить (при большом желании) можно любую банку. Так и с тестами. Какие бы обещания не давали китайцы по поводу системы штрих-кодов, ты не узнаешь, твой ли это тест и положительный ли он. Переклеить наклейки на пробирках, изменить данные в компьютере и так далее — не такая уж и сложная история.

Как бы мило не улыбались азиаты, пытаясь наладить со всеми странами мира дружбу, верить в их порядочность не приходится. Они очень нацелены добиться превосходства и в зимних видах спорта, поэтому отцепить кого-то из топов им сейчас будет по силам. Достаточно всего лишь сделать маленькую манипуляцию с тестом. И самое страшное, что случиться это может в любой момент.