Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Сент-Луис
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Флорида
53
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
Анахайм
Хоккей. НХЛ
25.01
Вашингтон
Вегас
Хоккей. НХЛ
25.01
Рейнджерс
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
25.01
Филадельфия
Даллас
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Оттава
12
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
14:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Министр спорта Украины: украинцы не должны быть рядом с россиянами с флагом на ОИ в Пекине

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что ведомство рекомендовало своим спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Пекине (Китай), избегать совместных снимков с российскими олимпийцами.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Украинцы не хотят фотографироваться с россиянами на Олимпиаде-2022? Пусть сначала доберутся до подиума

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — приводит слова чиновника Suspilne.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих традиционно сделали совместное фото. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь