Словенский биатлонист пропустит Олимпиаду из-за отказа от вакцинации

«Жизнь полна решений. Некоторые даются легче, некоторые сложнее. Это, последнее, было одним из самых сложных. Принять решение, которое помешает вам заниматься любимым делом, очень нелегко», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

«Я очень доверяю своей иммунной системе и верю в естественную сопротивляемость. Я ни в коем случае не готов к необоснованному вмешательству в свой организм, когда речь идет о недостаточно проверенных средствах», — пояснил Бауэр.