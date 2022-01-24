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15:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Словенский биатлонист пропустит Олимпиаду из-за отказа от вакцинации

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Биатлонист из Словении Клемен Бауэр не примет участия в зимних Олимпийских играх в Пекине из-за необходимости вакцинации против коронавируса в национальной команде.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Жизнь полна решений. Некоторые даются легче, некоторые сложнее. Это, последнее, было одним из самых сложных. Принять решение, которое помешает вам заниматься любимым делом, очень нелегко», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

«Я очень доверяю своей иммунной системе и верю в естественную сопротивляемость. Я ни в коем случае не готов к необоснованному вмешательству в свой организм, когда речь идет о недостаточно проверенных средствах», — пояснил Бауэр.

36-летний Клемен Бауэр является серебряным призером чемпионата мира по биатлону 2012 года в смешанной эстафете. Он участник четырех Олимпиад, лучшим результатом словенца на Играх было четвертое место в спринте (2010).

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