Дмитрий Губерниев: «Министр спорта Украины — идиот! Главная провокация — присутствие этого мудака на посту министра»

Министр спорта Украины: украинцы не должны быть рядом с россиянами с флагом на ОИ в Пекине

В частности, сообщалось, что украинских олимпийцев призвали не стоять рядом с россиянами и флагом российской команды на предстоящих Играх — во избежание провокаций.

«Министр спорта Украины (Вадим Гутцайт) — идиот! Главная провокация для Украины — это присутствие этого мудака на посту министра. Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины. Мы на биатлоне с Украиной сейчас жили в одном отеле, прекрасно общались на русском языке. Тренер украинской женской команды — словенец, тренер мужской сборной — словак, и все говорят на русском языке», — заявил Губерниев.