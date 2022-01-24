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15:58 (мск), источник: Sports.Ru

Дмитрий Губерниев: «Министр спорта Украины — идиот! Главная провокация — присутствие этого мудака на посту министра»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о рекомендациях Министерства спорта и молодежи Украины для спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"
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В частности, сообщалось, что украинских олимпийцев призвали не стоять рядом с россиянами и флагом российской команды на предстоящих Играх — во избежание провокаций.

«Министр спорта Украины (Вадим Гутцайт) — идиот! Главная провокация для Украины — это присутствие этого мудака на посту министра. Украинские спортсмены должны больше бояться провокаций со стороны своего министерства спорта и министра, потому что он самый главный враг Украины. Мы на биатлоне с Украиной сейчас жили в одном отеле, прекрасно общались на русском языке. Тренер украинской женской команды — словенец, тренер мужской сборной — словак, и все говорят на русском языке», — заявил Губерниев.

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