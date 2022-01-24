Российские телеканалы распределили трансляции Олимпиады в Пекине

Церемонии открытия и закрытия Зимних Игр возвращаются на эти каналы спустя восемь лет — трансляции мероприятий в 2018 г. вел «Матч ТВ». Это произошло из-за отказов ВГТРК и Первого канала, обоснованных запретом российской команде пройти по стадиону с флагом страны.

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Холдингу «Матч ТВ» достались эксклюзивные трансляции мужского и женского хоккейных турниров, бобслея, скелетона, санного, горнолыжного и конькобежного спорта, шорт-трека, лыжного фристайла и сноуборда, керлинга, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья. В упомянутых видах будет разыгран 81 комплект медалей из 109. Фигурное катание, биатлон и лыжные гонки будут транслироваться на других каналах.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.