В Китае выявили еще 15 случаев COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду
15 человек, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Reuters со ссылкой на оргкомитет ОИ.
15 человек, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Reuters со ссылкой на оргкомитет ОИ.
Большинство заболевших — рабочий персонал. Один заразившийся — спортсмен или официальный представитель одной из сборных, его имя не приводится.
По данным оргкомитета, 12 случаев заболевания COVID-19 выявили среди вновь прибывших на ОИ. Еще три случая заражения зарегистрировали среди тех, кто уже находился в Пекине.
Олимпиада должна пройти