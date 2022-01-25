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12:21 (мск), источник: Коммерсантъ

В Китае выявили еще 15 случаев COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду

15 человек, прибывших на Олимпийские игры в Пекине, сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает Reuters со ссылкой на оргкомитет ОИ.

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Источник: Reuters
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Большинство заболевших — рабочий персонал. Один заразившийся — спортсмен или официальный представитель одной из сборных, его имя не приводится.

По данным оргкомитета, 12 случаев заболевания COVID-19 выявили среди вновь прибывших на ОИ. Еще три случая заражения зарегистрировали среди тех, кто уже находился в Пекине.

Олимпиада должна пройти 4—20 февраля. В преддверии Игр власти Пекина обязали жителей проходить тестирование на коронавирус. Из-за пандемии на соревнования не допустят иностранных зрителей. На фоне распространения омикрон-штамма оргкомитет также остановил продажу билетов для зрителей из материкового Китая.

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