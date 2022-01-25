В Китае выявили еще 15 случаев COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду

Большинство заболевших — рабочий персонал. Один заразившийся — спортсмен или официальный представитель одной из сборных, его имя не приводится.

По данным оргкомитета, 12 случаев заболевания COVID-19 выявили среди вновь прибывших на ОИ. Еще три случая заражения зарегистрировали среди тех, кто уже находился в Пекине.