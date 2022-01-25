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13:26 (мск), источник: Sports.Ru

Казахстан потратит более 600 млн. тенге на ОИ-2022. В Пекин поедет делегация из 100 человек

Для участия на Олимпиаде-2022 Казахстан запланировал 228 миллионов тенге. На подготовку к соревнованиям было потрачено около 400 миллионов тенге. Общая сумма бюджетных средств, связанных с зимней Олимпиады — более 600 миллионов тенге.

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Источник: Sports.Ru
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Генсек НОК Казахстана Андрей Крюков на брифинге в СЦК уточнил, что «сумма будет меньше, так как количество участников среди делегации подрезают организаторы». Журналисты спросили, оправдается ли казахстанская сборная потраченные деньги.

«На последний этап подготовки спортсменов было выделено более 200 миллионов тенге. Оправдают или нет, этому даст оценку правительство и народ. Но верим, что спортсмены и тренеры будут выкладываться в полную силу. С нашей стороны, если будет единая поддержка, то результаты будут», — прокомментировал вице-министр культуры и спорта Серик Жарасбаев.

Спикеры сообщили, что на Олимпиаду в Пекин от Казахстана поедут 34 спортсмена (на прошлой зимней Олимпиаде-2018 участвовали 46 спортсменов). Сборная Казахстана получила 87 лицензий. И в течение недели ожидается возможное уточнение по другим дисциплинам. Всего в Пекин поедет делегация из ста человек.

Также сообщили, что перед поездкой в Пекин казахстанские спортсмены на карантинной изоляции. Основные группы спортсменов отправятся в Китай 27 января. Три группы отправятся из Европы чуть позже. Знаменосцами олимпийской сборной Казахстане в Пекине станут Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Для участия в них заявлено более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Они разыграют 109 комплектов медалей и выступят в семи видах спорта, включая 15 дисциплин. Соревнования в Пекине должны пройти с учетом серьезных антиковидных мер, как это было на Олимпиаде в Токио-2020.

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