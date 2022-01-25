На зимней Олимпиаде в Пекине выступят 34 спортсмена из Казахстана

По предварительным данным, в Олимпийский Играх в Пекине будут участвовать более 4 тыс. спортсменов из 95 стран мира. Казахстанские спортсмены завоевали 87 лицензий.

«Если брать по количеству дисциплин, в которых выступят наши атлеты, то цифра практически не изменилась — 87 лицензий. Более того, происходит еще уточнение, и в течение следующей недели ожидается возможное уточнение в других дисциплинах. Большинство лицензий завоеваны лыжниками — 35, конькобежцами — 12 и биатлонистами — 12. Остальные лицензии — шот-трекерами — 9, фристайл-могулистами — 6, фристайл акробатами — 4, прыгунами на лыжах — 4, горнолыжными спортсменами — 3, лыжное двоеборье — 3», — сказал Крюков во вторник.

Также он добавил, что у лыжных гонщиков на играх выступят двое мужчин и пять женщин. Они будут соревноваться в разных дисциплинах, кроме большой эстафеты.

«В биатлоне (Казахстан) представят опытнейшая Галина Вишневская, Алекандр Мухин, Владислав Киреев. Могулисты — Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Грау, Анастасия Городько, Дмитрий Рейхард, Павел Колмаков. Интересно, что вся команда представляет город Усть-Каменогорск. В целом, можно сказать, что команда прошла сложнейший отбор и имеет очень хороший результат», — отметил Крюков.