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15:08 (мск), источник: Life.ru

Сборную России на Олимпиаде в Пекине представит 212 спортсменов

Олимпийский комитет России на своём официальном сайте сообщил, что в окончательный состав нашей команды на Игры в Пекине вошло 212 спортсменов.

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Источник: РИА "Новости"
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В заявке нашей команды — 109 мужчин и 103 женщины. Самыми обширными получились составы хоккейных сборных: 25 человек в мужской команде и 23 — в женской. Отметим, что некоторые федерации провели замены в составах сборных в последний момент. Так, вместо фигуриста Михаила Коляды на Игры поедет Евгений Семененко.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта. В ходе общения со спортсменами президент России Владимир Путин выразил надежду, что наши олимпийцы покажут на Играх «высший пилотаж».

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