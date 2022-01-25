Сборную России на Олимпиаде в Пекине представит 212 спортсменов

В заявке нашей команды — 109 мужчин и 103 женщины. Самыми обширными получились составы хоккейных сборных: 25 человек в мужской команде и 23 — в женской. Отметим, что некоторые федерации провели замены в составах сборных в последний момент. Так, вместо фигуриста Михаила Коляды на Игры поедет Евгений Семененко.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и бороться за место в тройке общекомандного зачёта. В ходе общения со спортсменами президент России Владимир Путин выразил надежду, что наши олимпийцы покажут на Играх «высший пилотаж».