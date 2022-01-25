Вяльбе и Ротенберг не вошли в делегацию сборной России на Олимпиаду

Всего в состав делегации вошел 461 человек (212 из них — спортсмены). В составе официальных лиц в разделе «Лыжные гонки» указаны 26 человек, однако Вяльбе среди них не оказалось.
Из руководителей федераций зимних видов спорта в составе делегации также отсутствуют Дмитрий Свищев (керлинг), Наталия Гарт (санный спорт), Леонид Мельников (горнолыжный спорт). Нет в списке и руководителей Федерации хоккея России — Владислава Третьяка (президент) и Романа Ротенберга (первый вице-президент).
Третьяку и Свищеву как депутатам Госдумы нельзя присутствовать на Играх в составе официальных делегаций из-за санкций WADA. До 16 декабря 2022 года для всех высших российских чиновников действует запрет посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций WADA будут выступать на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.