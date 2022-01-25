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17:48 (мск), источник: РБК

Вяльбе и Ротенберг не вошли в делегацию сборной России на Олимпиаду

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отсутствует в российской делегации на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Этот список Олимпийский комитет России опубликовал во вторник.

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Источник: РИА "Новости"
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Всего в состав делегации вошел 461 человек (212 из них — спортсмены). В составе официальных лиц в разделе «Лыжные гонки» указаны 26 человек, однако Вяльбе среди них не оказалось.

Из руководителей федераций зимних видов спорта в составе делегации также отсутствуют Дмитрий Свищев (керлинг), Наталия Гарт (санный спорт), Леонид Мельников (горнолыжный спорт). Нет в списке и руководителей Федерации хоккея России — Владислава Третьяка (президент) и Романа Ротенберга (первый вице-президент).

Третьяку и Свищеву как депутатам Госдумы нельзя присутствовать на Играх в составе официальных делегаций из-за санкций WADA. До 16 декабря 2022 года для всех высших российских чиновников действует запрет посещать Олимпийские и Паралимпийские игры, а также чемпионаты мира.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены из-за санкций WADA будут выступать на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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