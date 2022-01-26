Россия — единственная страна на Олимпиаде-2022, лишенная флага. Таиланд избежал санкций в последний момент

Санкции от Всемирного антидопингового агентства в отношении России действуют до середины декабря 2022 года. А это значит, что на зимних Играх в Пекине — как и этим летом в Токио — нашим спортсменам придется выступать под флагом Олимпийского комитета России. Любые появления национального триколора российским олимпийцам запрещены. Но, в отличие от Токио, мы станем единственными в таком унизительном статусе. Все остальные страны — участницы Олимпиады будут выступать на ОИ-2022 под собственными флагами. Хотя еще прошлой осенью ВАДА собирались лишить его команду Таиланда.

Четверо тайцев будут под собственным флагом, несмотря на санкции

Осенью 2021-го ВАДА выкатило довольно солидный список проштрафившихся организаций и стран. В их числе, помимо Всемирной федерации спорта глухих, оказались Северная Корея, Таиланд и Индонезия. Причем корейцы с индонезийцами имели проблемы с тестированием — иными словами, недостаточно прозрачно проверяли собственных атлетов. А Таиланд получил претензии к своему правительству.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--64db2d1d4aa1c487fbfd" data-vnd="64db2d1d4aa1c487fbfd" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=64db2d1d4aa1c487fbfd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

История в том, что чиновники слишком долго не могли принять новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса. Почему-то тайцы решили вносить текущие поправки в антидопинговые правила аж на уровне национальных законов. А это, конечно, очень небыстро и муторно. Так что Таиланд в итоге получил нехилый пакет санкций. В их числе:

полное лишение любого финансирования по линии ВАДА;

потеря права принимать любые международные соревнования;

потеря права представительства в руководстве ВАДА;

и главное — потеря флага на соревнованиях.

Правда, тут был важный нюанс. Исполком ВАДА все-таки не отважился лишать азиатов флага на Олимпийских и Паралимпийских играх. Как показала история с Россией, это грозило бы судом и долгим разбирательством. Так что ВАДА поступило проще и внесла поправку: санкции относятся ко всем соревнованиям, за исключением Олимпиад.

Теоретически санкции должны были длиться год. В принципе, из всех вновь наказанных стран отправлять своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду собирался только Таиланд. У тайцев в Пекине будут целых четыре участника — по двое в беговых и горных лыжах. Но и они в итоге выступят под собственным флагом безо всяких ограничений.

Дело в том, что буквально на днях Таиланд все-таки принял необходимые поправки в национальное законодательство. А ВАДА в ответ обещает оперативно отменить все санкции. Так что Россия остается единственной страной — участницей зимней Олимпиады, к которой у ВАДА есть вопросы. В Токио-2020 была еще команда беженцев, тоже без флага, но в Пекине от этой идеи отказались. То ли потому, что многие беженцы сами родом из Китая, то ли потому, что никому из них не свойственны зимние виды спорта.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZJzMiDIF9J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZJzMiDIF9J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZJzMiDIF9J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пекин — заключительная Олимпиада для команды ОКР?

Ну, а что же Россия? В принципе, нас не ждет особенно ничего нового по сравнению с недавней летней Олимпиадой в Токио. Важно, что наши спортсмены будут выступать под флагом собственного национального олимпийского комитета, а в их экипировке разрешено даже использовать цвета триколора (поскольку он имеется на флаге ОКР). Не будет только названия страны и гимна в случае церемонии награждения. Там, как и в Токио, сыграют симфонию Чайковского.

Если все пойдет по плану, то Пекин-2022 станет заключительной Олимпиадой, которую Россия проведет под санкциями. Те или иные ограничения за допинговый скандал преследуют нас уже шесть лет, с Рио-2016. И вот в 2022-м все должно закончиться. Если со стороны ВАДА не поступит никаких новых претензий, то уже в Париже-2024 будет выступать сборная России, а не ОКР, со всеми сопутствующими правами.

Читайте также Российские телеканалы распределили трансляции Олимпиады в Пекине

Но уверенными быть ни в чем нельзя. Вспомним прошлую зимнюю Олимпиаду, 2018 года в Пхенчхане, когда нам уже обещали вернуть флаг прямо на церемонии закрытия. Но тогда случились два допинговых скандала в команде прямо по ходу Игр, флаг не вернули, а когда мы все же получили его спустя пару недель, выяснилось, что ненадолго. Вскоре стартовала история с подменой данных из Московской антидопинговой лаборатории.

В Пекине-2022 любые скандалы — будем, конечно, надеяться, что их не будет, — нашему будущему ничем не грозят. В условиях санкций нет обязательства не попадаться на допинге. Куда важнее там грамотная работа РУСАДА и сотрудничество с международными организациями.

Если тут все будет в порядке, Игры в Пекине останутся в истории как заключительные, где участвовала команда ОКР — а не России.