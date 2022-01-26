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14:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия — единственная страна на Олимпиаде-2022, лишенная флага. Таиланд избежал санкций в последний момент

В Пекине, в отличие от Токио-2020, наша делегация станет единственной, которая выйдет на стадион без своего национального флага.

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Источник: РИА "Новости"

Санкции от Всемирного антидопингового агентства в отношении России действуют до середины декабря 2022 года. А это значит, что на зимних Играх в Пекине — как и этим летом в Токио — нашим спортсменам придется выступать под флагом Олимпийского комитета России. Любые появления национального триколора российским олимпийцам запрещены. Но, в отличие от Токио, мы станем единственными в таком унизительном статусе. Все остальные страны — участницы Олимпиады будут выступать на ОИ-2022 под собственными флагами. Хотя еще прошлой осенью ВАДА собирались лишить его команду Таиланда.

Четверо тайцев будут под собственным флагом, несмотря на санкции

Осенью 2021-го ВАДА выкатило довольно солидный список проштрафившихся организаций и стран. В их числе, помимо Всемирной федерации спорта глухих, оказались Северная Корея, Таиланд и Индонезия. Причем корейцы с индонезийцами имели проблемы с тестированием — иными словами, недостаточно прозрачно проверяли собственных атлетов. А Таиланд получил претензии к своему правительству.

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История в том, что чиновники слишком долго не могли принять новую редакцию Всемирного антидопингового кодекса. Почему-то тайцы решили вносить текущие поправки в антидопинговые правила аж на уровне национальных законов. А это, конечно, очень небыстро и муторно. Так что Таиланд в итоге получил нехилый пакет санкций. В их числе:

  • полное лишение любого финансирования по линии ВАДА;
  • потеря права принимать любые международные соревнования;
  • потеря права представительства в руководстве ВАДА;
  • и главное — потеря флага на соревнованиях.

Правда, тут был важный нюанс. Исполком ВАДА все-таки не отважился лишать азиатов флага на Олимпийских и Паралимпийских играх. Как показала история с Россией, это грозило бы судом и долгим разбирательством. Так что ВАДА поступило проще и внесла поправку: санкции относятся ко всем соревнованиям, за исключением Олимпиад.

Теоретически санкции должны были длиться год. В принципе, из всех вновь наказанных стран отправлять своих спортсменов на зимнюю Олимпиаду собирался только Таиланд. У тайцев в Пекине будут целых четыре участника — по двое в беговых и горных лыжах. Но и они в итоге выступят под собственным флагом безо всяких ограничений.

Дело в том, что буквально на днях Таиланд все-таки принял необходимые поправки в национальное законодательство. А ВАДА в ответ обещает оперативно отменить все санкции. Так что Россия остается единственной страной — участницей зимней Олимпиады, к которой у ВАДА есть вопросы. В Токио-2020 была еще команда беженцев, тоже без флага, но в Пекине от этой идеи отказались. То ли потому, что многие беженцы сами родом из Китая, то ли потому, что никому из них не свойственны зимние виды спорта.

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Пекин — заключительная Олимпиада для команды ОКР?

Ну, а что же Россия? В принципе, нас не ждет особенно ничего нового по сравнению с недавней летней Олимпиадой в Токио. Важно, что наши спортсмены будут выступать под флагом собственного национального олимпийского комитета, а в их экипировке разрешено даже использовать цвета триколора (поскольку он имеется на флаге ОКР). Не будет только названия страны и гимна в случае церемонии награждения. Там, как и в Токио, сыграют симфонию Чайковского.

Если все пойдет по плану, то Пекин-2022 станет заключительной Олимпиадой, которую Россия проведет под санкциями. Те или иные ограничения за допинговый скандал преследуют нас уже шесть лет, с Рио-2016. И вот в 2022-м все должно закончиться. Если со стороны ВАДА не поступит никаких новых претензий, то уже в Париже-2024 будет выступать сборная России, а не ОКР, со всеми сопутствующими правами.

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Но уверенными быть ни в чем нельзя. Вспомним прошлую зимнюю Олимпиаду, 2018 года в Пхенчхане, когда нам уже обещали вернуть флаг прямо на церемонии закрытия. Но тогда случились два допинговых скандала в команде прямо по ходу Игр, флаг не вернули, а когда мы все же получили его спустя пару недель, выяснилось, что ненадолго. Вскоре стартовала история с подменой данных из Московской антидопинговой лаборатории.

В Пекине-2022 любые скандалы — будем, конечно, надеяться, что их не будет, — нашему будущему ничем не грозят. В условиях санкций нет обязательства не попадаться на допинге. Куда важнее там грамотная работа РУСАДА и сотрудничество с международными организациями.

Если тут все будет в порядке, Игры в Пекине останутся в истории как заключительные, где участвовала команда ОКР — а не России.

Наталья Марьянчик

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