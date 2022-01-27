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09:16 (мск), источник: Чемпионат.com

4 человека из сборной России по биатлону не прилетели в Пекин из-за отсутствия QR-кода

Четыре человека из сборной России по биатлону не сумели сесть на самолёт на рейс в Пекин (Китай) в преддверии зимних Олимпийских игр — 2022. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"
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В числе не попавших на рейс оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин. Их не посадила на свой борт компания «Аэрофлот».QR-код Казакевич оказался просрочен, у остальных его не оказалось в приложении my2022.

Ранее Минспорта России и Роспотребнадзор утвердили антиковидные правила, которые будут действовать на заключительном этапе подготовки сборных команд России к Олимпийским играм в Пекине. Речь о приезде и пребывании спортсменов на базах.

Напомним, зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля. Всего в состав российской делегации на Олимпиаду-2022 в Пекине вошёл 461 человек, в том числе 212 спортсменов.

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