4 человека из сборной России по биатлону не прилетели в Пекин из-за отсутствия QR-кода

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В числе не попавших на рейс оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин. Их не посадила на свой борт компания «Аэрофлот».QR-код Казакевич оказался просрочен, у остальных его не оказалось в приложении my2022.

Ранее Минспорта России и Роспотребнадзор утвердили антиковидные правила, которые будут действовать на заключительном этапе подготовки сборных команд России к Олимпийским играм в Пекине. Речь о приезде и пребывании спортсменов на базах.