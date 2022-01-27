Зимнюю Олимпиаду покажут на казахстанских телеканалах: когда и где смотреть

В Казахстане снова топовая олимпийская форма: в разработке помогали россияне, а из-за карантина в презентации участвовали спортсмены летних видов спорта

В сборной Казахстана — 34 спортсмена, которые завоевали 87 лицензий. Наши соотечественники выступят 8 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, фристайле (могул, акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, горнолыжным спорте, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье.

В трансляциях также будут задействованы эксперты (спортсмены, тренеры). Все спортивные трансляции на телеканале Qazaqstan будут комментироваться на государственном языке. Прогнозы экспертов на спортивные соревнования каждого конкретного дня и подведение итогов будут даваться ежедневно: утром и вечером в прямом эфире студийной программы «Бейжің-2022». Помимо телевизионной трансляции болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов и в мобильных приложениях.