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10:56 (мск), источник: Sputnik.kz

Зимнюю Олимпиаду покажут на казахстанских телеканалах: когда и где смотреть

АЛМАТЫ, 27 янв — Sputnik. Казахстанцы смогут следить за выступлениями спортсменов на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар и El arna, сообщает министерство информации и общественного развития.

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Источник: AP 2021
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Олимпийские игры пройдут в Китае со 4 по 20 февраля 2022 года.

В сборной Казахстана — 34 спортсмена, которые завоевали 87 лицензий. Наши соотечественники выступят 8 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, фристайле (могул, акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, горнолыжным спорте, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье.

В трансляциях также будут задействованы эксперты (спортсмены, тренеры). Все спортивные трансляции на телеканале Qazaqstan будут комментироваться на государственном языке. Прогнозы экспертов на спортивные соревнования каждого конкретного дня и подведение итогов будут даваться ежедневно: утром и вечером в прямом эфире студийной программы «Бейжің-2022». Помимо телевизионной трансляции болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов и в мобильных приложениях.

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