«Точно нет ощущения, что нас ждет Олимпиада. Нас ждут условия, приближенные к тюремным». Тренер сборной России по сноуборду о Пекине-2022
Cтарший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев рассказал об ожиданиях от зимней Олимпиады в Пекине.
Cтарший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев рассказал об ожиданиях от зимней Олимпиады в Пекине.
— Наши олимпийцы на летних Играх в Токио жаловались, что не поймали атмосферу Олимпиады. Опасаетесь такого же?
— Так и будет, к сожалению. У меня точно нет ощущения, что нас ждет Олимпиада, хотя это во все времена был большой праздник для спортсменов всех стран. Все будет сходиться к одному: повезет не вылететь из-за тестов или не повезет.
— Спортсмены примерно так же психологически настроены?
— Надеюсь, что нет. Все-таки они понимают, что какие-никакие, но впереди Олимпийские игры. Ребята четыре года к этому готовились, и годы у них уходят, в отличие от нас, тренеров.
— В Пекине будет множество ограничений. Знакомились с полным списком?
— Да, ковид-протокол очень жесткий. Вообще ни с кем нельзя пересекаться и общаться из других команд. Всегда надо быть в масках, а для отслеживания этого китайцы везде развесят камеры. Если будут нарушения, организаторы могут снять всю команду. Все жестко: нас ждут условия, приближенные к тюремным. Отель — трасса — отель, только такой распорядок нас ожидает. Кому повезет, поедет на открытие, если оно вообще будет, — сказал Салагаев.