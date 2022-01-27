«Точно нет ощущения, что нас ждет Олимпиада. Нас ждут условия, приближенные к тюремным». Тренер сборной России по сноуборду о Пекине-2022

— Наши олимпийцы на летних Играх в Токио жаловались, что не поймали атмосферу Олимпиады. Опасаетесь такого же?

— Так и будет, к сожалению. У меня точно нет ощущения, что нас ждет Олимпиада, хотя это во все времена был большой праздник для спортсменов всех стран. Все будет сходиться к одному: повезет не вылететь из-за тестов или не повезет.

— Спортсмены примерно так же психологически настроены?

— Надеюсь, что нет. Все-таки они понимают, что какие-никакие, но впереди Олимпийские игры. Ребята четыре года к этому готовились, и годы у них уходят, в отличие от нас, тренеров.

— В Пекине будет множество ограничений. Знакомились с полным списком?