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11:50 (мск), источник: Sports.Ru

Первые российские олимпийцы прибыли в Пекин. Они более 3 часов ждали багаж в аэропорту, где не соблюдалась социальная дистанция

Первые спортсмены олимпийской сборной России прибыли в Пекин для участия в зимних Играх-2022, сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

В аэропорту Шоуду уже приземлились команды по конькобежному спорту, шорт-треку и женскому хоккею. Сейчас в Пекине также находятся российские биатлонисты, но женская команда прибыла не в полном составе: спортсменки Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и тренер Михаил Шашилов временно остались в России из-за проблем с QR-кодами.

По информации канала «Матч ТВ», несмотря на антиковидные ограничения, в аэропорту Пекина не соблюдалась социальная дистанция: все спортсмены стояли в общей очереди на миграционном контроле. Аналогичная ситуация возникла при отправке атлетов в олимпийскую деревню, при этом команды более трех часов ждали, пока им выдадут багаж, который проходил санитарную обработку.

«Матч ТВ» также сообщает, что члены сборной России по биатлону добираются до олимпийской деревни в холодном автобусе — при температуре +13 градусов в салоне. Дорога займет у них три часа.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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