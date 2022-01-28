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12:26 (мск), источник: Чемпионат.com

МОК запретил олимпийцам размещать в соцсетях видео и аудио с мест проведения соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила публикаций в социальных сетях для спортсменов и других участников Олимпийских игр в Пекине (Китай).

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Источник: Reuters

Разрешается:

  • делать фотографии (с использованием непрофессионального оборудования) на Олимпийских играх
  • делиться фотографиями в своих личных учетных записях в социальных сетях или на веб-сайтах; записывать аудио/видео (с помощью непрофессионального оборудования) на Олимпийских играх; делиться аудио- видеозаписями в своих личных учётных записях в социальных сетях или на веб-сайтах. Сюда входят записи в зонах для зрителей и Олимпийской деревне (за исключением зон ограниченного доступа). Однако запрещается делиться записями, сделанными в местах проведения соревнований, в служебных зонах или в зонах ограниченного доступа.

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Запрещается:

  • делиться аудио-/видеозаписями в следующих зонах:

  1. «Места проведения соревнований» — это зоны проведения спортивных соревнований или церемоний (включая церемонию открытия и закрытия, а также зоны для тренировок и практики)
  2. «Служебные зоны» — это зоны, предназначенные для поддержки проведения Олимпийских игр, куда не допускаются зрители, в том числе зоны только для атлетов и тренеров
  3. «Зоны ограниченного доступа» — это поликлиника, больница для пациентов с COVID-19, станция допинг-контроля, фитнес-центр, столовые, центр сбора образцов и жилые зоны других олимпийских команд.

  • делиться фотографиями и/или аудио-/видеозаписями, сделанными на Олимпийских играх в коммерческих или рекламных целях (кроме случаев, указанных в документе «Коммерческие возможности для участников» МОК, например в связи с официальными вещательными компаниями и спонсорами)
  • делиться фотографиями и/или аудио-/видеозаписями, сделанными на Олимпийских играх, в любых благодарственных сообщениях с любыми индивидуальными спонсорами или другими третьими лицами, не спонсорами Олимпийских игр
  • делиться фотографиями и/или аудио-/видеозаписями, сделанными на Олимпийских играх, в учётных записях других людей в социальных сетях или на веб-сайтах; выступать в качестве журналистов, репортёров или иных представителей средств массовой информации во время своего пребывания на Олимпийских играх, в том числе действовать от имени любой организации средств массовой информации.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай). Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором пройдут как зимняя, так и летняя Олимпиада. Летние ОИ в Пекине состоялись в 2008 году.

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