В Китае ожидают более 20 лидеров государств и организаций на открытие Игр

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

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«Председатель КНР Си Цзиньпин в период с 4 по 6 февраля примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и проведет приветственный банкет для лидеров государств, глав правительств, членов королевских семей и глав международных организаций», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в Пекин приедут президент России Владимир Путин, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, а также лидеры Узбекистана, Туркмении, Египта, Польши, Сербии, Аргентины, король Камбоджи Нородом Сиамони, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян, великий герцог Люксембурга Анри, князь Монако Альберт II, председатель Национального собрания Южной Кореи, принцесса Таиланда Маха Чакри Сириндхорн, а также президент МОК Томас Бах, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесу и другие.