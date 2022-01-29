Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:30
Оттава
Анахайм
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
22:00
Айлендерс
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Бостон
12
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас
Вашингтон
05
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Колорадо
46
Хоккей. НХЛ
23:00
Сент-Луис
Виннипег
Хоккей. НХЛ
04:00
Рейнджерс
Миннесота
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Детройт
Б
23
Все события
Фоторепортажи
27Лучшие спортивные фото года
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
10:08 (мск), источник: Sports.Ru

Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на ковид, 19 из них — члены сборных

Еще 29 человек, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на коронавирус.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
МОК опубликовал правила проведения соревнований в чрезвычайных ситуациях

19 из них — члены сборных, еще 10 — лица, связанные с проведением Олимпиады. Всего 28 января в Пекин на Олимпиаду прибыли 1418 человек.

Также семь человек (не входящих в составы сборных) сдали положительные тесты в ходе ежедневного тестирования в «пузыре» на Олимпиаде.

 Ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Фото
В КХЛ – новая красотка. Ушла с прошлой работы из за денег
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь