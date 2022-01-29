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14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ситуация критическая»: немецкий журналист рассказал об атмосфере в Пекине

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Немецкий спортивный журналист Клаус Луфен, прилетевший в Пекин освещать Олимпиаду, высказался о непростой ситуации с коронавирусом.

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Источник: Reuters

По словам эксперта, уже в Китае он сдал положительный тест на коронавирус и был помещен в специализированный изолятор.

«Несмотря на все меры предосторожности и условия, которые необходимо выполнить, есть значительный пробел, который невозможно предотвратить. Складывается ощущение, что на карантин каждый час отправляются один-два человека. Ситуация критическая», — заявил он в интервью.

Корреспондент также отметил, что несмотря на дружелюбие и работу официальных лиц в Пекине, необходимо отложить проведение Олимпиады.

«Могу сказать как журналист, Олимпийские игры не должны проходить в таких условиях, их надо отложить на год», — высказал мнение Луфен.

Открытие Олимпиады запланировано на четвертое февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля.

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