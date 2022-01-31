Олимпиада-2022: когда и где смотреть трансляции соревнований — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Информация о трансляциях фигурного катания, биатлона и хоккея главного зимнего спортивного события года.
Информация о трансляциях фигурного катания, биатлона и хоккея главного зимнего спортивного события года.
С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай) пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. В России соревнования будут показывать в прямом эфире бесплатно на ТВ и в интернете. Право на вещание Олимпиады-2022 получили Первый канал, matchtv.ru, «Россия-1» и «Телеспорт».
4 февраля «Россия-1» проведет видеотрансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Она пройдет на Пекинском национальном стадионе («Птичье гнездо»), начало в 15.00 по московскому времени. Комментировать ее будет Дмитрий Губерниев.
20 февраля в 15.00 (мск) Первый канал покажет церемонию закрытия зимней Олимпиады-2022.
Обычно во время этих мероприятий страны — хозяйки Игр представляют свою культуру красочным шоу с музыкальными представлениями, песнями, танцами и фейерверками.
Российские каналы распределили показ трансляций между собой следующим образом:
· «Матч ТВ» покажет хоккей (кроме матчей сборной России), бобслей, санный спорт, скелетон, керлинг, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, шорт-трек, лыжный фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, горнолыжный спорт.
· Первый канал и «Россия-1» поделят между собой трансляции хоккейных матчей сборной России, фигурного катания, лыжных гонок и биатлона.
В эфире Первого также будут выходить Дневники Олимпиады. Освещать Игры-2022 в Пекине будут известные спортсмены и специалисты: Игорь Ларионов, Максим Траньков, Алина Загитова, Маргарита Мамун, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Илья Авербух, Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт, Алексей Тихонов, Николай Круглов, Татьяна Тарасова, а также комментаторы — Денис Казанский, Александр Гришин, Дмитрий Терехов, Андрей Арих и Павел Занозин.
На «России-1» будут комментировать Дмитрий Губерниев (биатлон и лыжи), Владимир Стогниенко и Андрей Николишин (оба — хоккей), Андрей Журанков, Ирина Слуцкая, Екатерина Боброва и Мария Петрова (все — фигурное катание).
2 февраля, среда.
3 февраля, четверг.
4 февраля, пятница.
5 февраля, суббота.
6 февраля, воскресенье
В прямом эфире видеотрансляции соревнований Олимпиады-2022 в Пекине можно будет смотреть на сайтах matchtv.ru, Первого канала и на сервисе «Смотрим».