МОК утвердил предварительную программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

В число 28 видов спорта включены скейтбординг, серфинг и скалолазание, которые юыли впервые проведены на Играх в Токио в 2021 году. Помимо этого, бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье пока остаются в листе ожидания.

В 2023 году оргкомитет Олимпиады в Лос-Анджелесе может предложить дополнительные виды спорта для включения в программу, которая будет утверждена в декабре 2024 года.