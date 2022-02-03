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12:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МОК утвердил предварительную программу Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе

Международный олимпийский комитет (МОК) включил 28 видов спорта в предварительную программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

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Источник: AP 2021

В число 28 видов спорта включены скейтбординг, серфинг и скалолазание, которые юыли впервые проведены на Играх в Токио в 2021 году. Помимо этого, бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье пока остаются в листе ожидания.

В 2023 году оргкомитет Олимпиады в Лос-Анджелесе может предложить дополнительные виды спорта для включения в программу, которая будет утверждена в декабре 2024 года.

Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе с 21 июля по 6 августа. Город дважды принимал летние Игры (1932 и 1984). Последний раз Олимпиада в США проходила в 1996 году в Атланте.

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