Большунов — второй по достижениям среди всех олимпийцев Пекина-2022. Александра опередил только Йоханнес Бе

Кто является героем Олимпиады в Пекине — вопрос спорный. Для кого-то им может быть, например, скелетонист из Американского Самоа Натан Крамптон, который сначала щеголял с голым торсом на церемонии открытия, а потом занял 19-е место из 25 возможных. А для кого-то — канадский сноубордист Максанс Парро, сначала победивший рак, а затем взявший золото Пекина в слоупстайле.

Или немецкая конькобежка Клаудиа Пехштайн, в 49 лет ставшая самой возрастной участницей зимней Олимпиады — эта железная леди стартовала еще в Альбервиле-1992. Или российский фигурист Никита Кацалапов, сделавшийся теперь двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире, на этот раз не с той партнершей, которая была в Сочи-2014…

В общем, вариантов масса, но есть объективный критерий — количество завоеванных медалей. Это не совсем справедливо по отношению к тем из олимпийцев, у кого в Пекине был всего один старт или один турнир и шансов заработать больше одной награды не возникало в принципе. Но мир вообще несправедлив.

А мультимедалисты Игр в любом случае удостаиваются большего внимания болельщиков, чем их менее успешные коллеги. Поэтому вспоминаем всех многократных чемпионов Пекина, среди которых есть и представитель нашей страны — Александр Большунов, показавший на Играх-2022 второй медальный результат из всех участников.

Йоханнес Бе, биатлон (Норвегия) — 4 золота, 1 бронза

Норвежец начинал Игры в антиковидной изоляции, но она, как ни странно, пошла ему на пользу. Неудачное начало сезона забыто, и теперь Бе — пятикратный олимпийский чемпион. Четыре золота на одних играх брал в биатлоне Оле Эйнар Бьорндален в 2002-м, но тогда у него не было довеска в виде бронзы. Правда, и биатлонная программа 20 лет назад была короче.

Александр Большунов, лыжные гонки (Россия) — 3 золота, 1 серебро, 1 бронза

Наш суперлыжник вторую Олимпиаду подряд поднимается на подиум во всех гонках, в которых участвует. И если до Пекина у кого-то еще были сомнения в том, кто величайший лыжник современности, то теперь вариантов просто не осталось.

Марта Ольсбу Ройселанн, биатлон (Норвегия) — 3 золота, 2 бронзы

После 11 титулов на чемпионатах мира норвежка заработала долгожданное олимпийское золото, да не одно, а сразу три, из которых два — личные. Ранее трехкратной чемпионкой на одних Играх среди биатлонисток становилась Дарья Домрачева, но в Сочи-2014 белоруска обошлась без эстафетной помощи.

Ирен Схаутен, конькобежный спорт (Голландия) — 3 золота, 1 бронза

29-летняя блондинка подтвердила репутацию главной звезды в забегах на длинные дистанции, прихватив еще золото в масс-старте. Голландцы забрали в Пекине 6 титулов из 14 (на один меньше, чем в Пхенчхане-2018), и три из них обеспечила Схаутен.

Тереза Йохауг, лыжные гонки (Норвегия), 3 золота

Тереза оформила реванш за допинговый пропуск Пхенчхана. Но если обе контактные дистанционные гонки она выиграла с огромным преимуществом, то в разделке чудом устояла под напором финки Кертту Нисканен. Ну и в эстафете стараний Йохауг оказалось недостаточно даже до пьедестала.

Кантен Фийон Майе, биатлон (Франция), 2 золота, 3 серебра

Француз оказался в тени великого выступления Йоханнеса Бе, хотя, как и норвежец, поднимался на пьедестал во всех пяти гонках. Можно сказать, что у Мартена Фуркада очень достойный преемник. Кантен теперь двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

Йоханнес Клебо, лыжные гонки (Норвегия), 2 золота, 1 серебро, 1 бронза

Лидер сборной Норвегии начал Олимпиаду анекдотичным выступлением в скиатлоне, а завершил — сходом в марафоне из-за проблем с желудком. Впечатления остались неоднозначные, но два спринтерских золота Йоханнес взял, плюс серебро в эстафете и трудовая бронза в разделке. О таких результатах многие лыжники не могут даже мечтать. И теперь Клебо — уже пятикратный олимпийский чемпион.

Сюзанне Схюлтинг, шорт-трек (Голландия), 2 золота, 1 серебро, 1 бронза

В Пекине 24-летняя голландка стала трехкратной олимпийской чемпионкой, а еще она семикратная чемпионка мира. Это один из самых впечатляющих результатов в истории женского шорт-трека. В прошлом году Схюлтинг также выступала на ЧМ по конькобежному спорту, но не слишком успешно.

Эйлин Гу, фристайл (Китай), 2 золота, 1 серебро

Главная медиазвезда Олимпиады, 18-летняя спортсменка, выросшая в Калифорнии, но в 2019 году натурализованная Китаем под Олимпиаду. Как сейчас выясняется, этот ход оказался крайне успешным. При этом американцы не устают отмечать, что Гу, по их мнению, — ненастоящая китаянка.

Йорген Граабак, лыжное двоеборье (Норвегия), 2 золота, 1 серебро

Начинал Олимпиаду в ковидном карантине, но сумел стать главным героем турнира двоеборцев. Правда, одну из наград Граабак завоевал благодаря фатальной ошибке своего товарища по сборной Ярла Магнуса Риибера, который просто заблудился на лыжной трассе. Йорген теперь четырехкратный олимпийский чемпион — еще два титула он взял в Сочи-2014.

Франческо Фридрих и Торстен Маргис, бобслей (Германия), 2 золота

Немецкие бобслеисты решили в Пекине максимально возможную задачу — взяли золото и в двойке, и в четверке. Тот же трюк они проделали и в Пхенчхане-2018, так что теперь Франческо с Торстеном — четырехкратные олимпийские чемпионы.

Натали Гайзенбергер, санный спорт (Германия), 2 золота

Главная звезда женского санного спорта практически не проигрывает серьезные турниры уже восемь лет. После победы в заездах одиночниц и в эстафете в Пекине она стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Кроме того, Натали — девятикратная чемпионка мира.

Жэнь Цзывэй, шорт-трек (Китай), 2 золота

Обе победы китайской звезды шорт-трека (на дистанции 1000 метров и в смешанной эстафете) сопровождались скандалами с дисквалификациями соперников. Тем не менее Жэнь — один из тех героев, который вознес Китай на сенсационное третье место в общем зачете.

Урша Богатай, прыжки с трамплина (Словения), 2 золота

Одна из сенсаций Пекина-2022. 26-летняя словенка раньше не была замечена в особых подвигах, но поймала свой звездный миг на Олимпиаде. Правда, некоторые из лидеров женских прыжков на этих Играх не сумели выступить из-за ковида.

Нильс ван дер Пул, конькобежный спорт (Швеция), 2 золота

Шведский конькобежец много говорил в Пекине о заговоре голландцев и организаторов Игр (несмотря на то, что отец Нильса — тоже голландец). Но эти разговоры не помешали ван дер Пулу повторить на ОИ-2022 свой результат ЧМ-2021 и выиграть обе самые длинные дистанции.

Линдси Джекобеллис, сноуборд (США), 2 золота