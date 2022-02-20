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20 февраля, источник: Чемпионат.com

«Сегодня будет такой кураж-бомбей у меня!» Главные шутки и мемы Олимпиады-2022

Без крепких русских словечек и песен от Дмитрия Губерниева не обошлось.

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Олимпийские игры в Пекине объявлены закрытыми. Эти 16 дней выдались богатыми на события. Мы и праздновали медали российских спортсменов, и грустили из-за обидных поражений. Было и над чем посмеяться. Давайте вспомним главные шутки и мемы Олимпиады-2022.

«Швейцарцы контролируют мяч»

Такую забавную оговорку выдал комментатор Владимир Стогниенко во время матча сборной России по хоккею. «Швейцарцы контролируют мяч в нашей зоне», — сказал он в третьем периоде. Очевидно, по старой памяти — ведь преимущественно Стогниенко работает на футбольных трансляциях. Но Владимир — профессионал своего дела, поэтому сразу же исправился и извинился за ошибку.

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Ди-джей Губерниев

На лыжных трансляциях по традиции блистал Дмитрий Губерниев. Во время женской эстафетной гонки, в которой Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова завоевали золото, в эфире прозвучало сразу несколько тематических композиций. Перед финишем гонки Губерниев в эфире включил хит группы «Тату»: «Нас не догонят». А после этого в честь Степановой он запустил трек «Я люблю тебя, ты слышишь, Вероника».

«Кураж-бомбей» Юлии Ступак

После той эстафетной гонки хиты эстрады исполняли и сами лыжницы. Юлия Ступак, например, в прямом эфире запела песню Artik & Asti: «Девочка, танцуй, всё пройдёт так скоро. Разгоняй тоску — он того не стоит». А потом действительно станцевала на пьедестале! Правда, до этого получила поучительный подзатыльник от Непряевой. После победы Юлия пообещала устроить настоящий «кураж-бомбей», однако напарница по сборной заботливо напомнила, что им ещё предстоит бежать командный спринт. В котором девушки, кстати, заняли третье место.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-аккаунте «Матч ТВ».

«Бери мяч и…»

Довольно красочно успех российских лыжников описал тренер сборной Юрий Бородавко. Когда его спросили, в чём же секрет успеха, он, не стесняясь в выражениях, ответил: «Хорошая методика, футбольная. Бери мяч и… фигачь». Правда, в оригинале было другое слово, покрепче.

Анастасия Мишина и Вик Уайлд

Не менее красноречивыми на Играх в Пекине оказались и наши спортсмены. Анастасия Мишина, которая «ничего» не поняла, а также Вик Уайлд и его крепкий русский «пипец» после выигрыша в 0,01 секунды однозначно повеселили российских болельщиков. Кто-то, конечно, негативно воспринял такие «культурные» высказывания наших атлетов, но большинство всё-таки восприняло ситуацию с юмором. Спорта без крепкого словца не бывает, а у нас так точно.

Трамплин «Биг-Эйр Шоген»

После соревнований по биг-эйру множество мемов породил трамплин «Биг-Эйр Шоген». А точнее, серый индустриальный пейзаж, на фоне которого проходили соревнования. Сооружение находится на территории бывшего промышленного парка, который закрыли в 2008-м, так как местный металлургический завод ощутимо загрязнял воздух в одном из районов Пекина. К Олимпийским играм комплекс был переоборудован, но выглядит, мягко говоря, мрачновато.

Довольный Большунов

Весь лыжный турнир в одной фотографии. Да, она была сделана пару лет назад на Кубке мира, но идеально подходит к Олимпиаде. Просто посмотрите на ухмылку Александра, который увозит домой три олимпийских золота. И на встревоженного норвежца Йоханнеса Клебо.

Ну и кто здесь «Король лыж»?

Промахи Латыпова

Биатлонист Эдуард Латыпов привлёк к себе внимание неудачным выступлением в мужской эстафете. На последнем рубеже он допустил пять промахов, из-за чего наша команда осталась лишь с бронзовой медалью. Сам Эдуард даже заплакал после финиша, и его можно понять. Однако в Сети даже эту ситуацию восприняли с юмором и не упустили возможности «подколоть» спортсмена по поводу такой «точности».

Бин Дунь Дунь

Талисман Олимпийских игр в Пекине, панда Бин Дунь Дунь, ещё до начала игр покорил сердца публики. Из-за забавного имени, работы маскотов, да и просто милой мордашки он по-настоящему полюбился зрителям. А вчерашний день подарил нам новый мем. Полагаем, примерно так сейчас выглядят все, кто каждый день вставал в четыре утра ради просмотра фигурного катания.

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