Они взяли медали Пекина, а через четыре года будут еще сильнее. Главные молодые таланты России

Вероника Степанова (лыжные гонки), 21 год

Вероника Степанова — главная героиня женской эстафеты, которую российская команда не выигрывала с 2006 г. Она вышла на дистанцию второй, по ходу своей части обогнала немку Софи Крель и не позволила приблизиться грозным командам из Швеции, Финляндии и Норвегии. После триумфальной гонки выяснилось, что Вероника стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжного спорта.

«Первый круг проехала спокойно, вработалась, как и просили тренеры, — вспоминала Степанова прохождение дистанции. — Второй круг — уже стала убегать, надо было все решать до финиша. В общем, все бегут, как карта ляжет, мы бежим — как тренер скажет».

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За словом в карман Вероника не полезет, и тут для нее не существует авторитетов. Она даже Владимира Путина упрекала — то ли в шутку, то ли всерьез — за то, что он не назвал лыжи среди своих любимых видов спорта. Пообещала сделать все возможное, чтобы президент лыжи смотрел. А еще ярко ответила норвежскому журналисту, который поставил под сомнение легитимность присутствия российской команды в Пекине.

Вероника родом из Елизово (Камчатская область), коренная камчадалка по матери. При этом язык не повернется назвать ее провинциалкой. «Быть частью мировой культуры, оставаясь глубоко российской девушкой — это просто. Социальные сети здорово сломали границы для нашего поколения — фильмы, музыка, мемы, наконец, становятся моментально доступны везде», — говорит Степанова.

Вероника вихрем ворвалась в состав первой женской сборной. Еще в прошлом сезоне она выступала по юниоркам, а в декабре уже была финишером женской эстафеты на этапе Кубка мира и обыгрывала шведок с норвежками. Этого эффектного финиша хватило, чтобы доказать, что именно она должна завершать эстафету в Пекине.

Александр Терентьев (лыжные гонки), 22 года

Терентьев завоевал на Играх в Пекине две медали — по бронзе в личном и командном спринте. Для уроженца северного Нарьян-Мара прорывным стал 2019 г., когда он начал тренироваться в группе Юрия Бородавко. Того самого, с которым работают Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин и Наталья Непряева. Результаты не заставили себя ждать — в том же 2019 г. Терентьев выиграл две золотые медали на Универсиаде в Красноярске.

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На стартовом этапе Кубка мира нынешнего сезона в финале классического спринта он одержал первую в карьере кубковую победу, опередив самого Йоханнеса Клебо. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе тут же заявила, что Терентьев прошел отбор в олимпийскую гонку — первым из всех российских лыжников. Кроме Большунова, который в отборе не участвовал. Тогда это заявление Вяльбе казалось сделанным на эмоциях, но олимпийские медали Терентьева подтвердили ее правоту.

Пока что Александр специализируется на спринтах, но готовится и к дистанционным гонкам. «Маленький аванс для будущего, для уверенности. В будущем у него будет прогресс», — так оценил пекинские медали Терентьева Юрий Бородавко.

«Во многих моментах Саша очень хладнокровен, особенно когда выходит на старт. У тренера поджилки трясутся, а он спокойно делает свою работу, выигрывает», — рассказал об особенностях характера Терентьева его первый тренер Андрей Речков.

Константин Ивлиев (шорт-трек), 21 год

Константину судьбой было предначертано стать шорт-трекистом — этим видом спорта занимались его родители, мама выигрывала чемпионат Европы в эстафете. Уже в пять лет Ивлиев уверенно держался на коньках. В сборную России он попал рано — первую значимую медаль завоевал еще три года назад на чемпионате Европы в Дордрехте (Нидерланды). А год назад на континентальном первенстве выиграл золото на дистанции 500 м.

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В Пекине на 500-метровке Ивлиев с необычайной легкостью разбирался с соперниками на всех стадиях соревнований, вплоть до финала. В решающем забеге он оторвался от преследователей вдвоем с Шаоангом Лю, представляющим Венгрию. Лю поопытнее, у него уже было в медальной коллекции золото в Пхенчхане, и здесь он сумел защитить первую позицию. У Ивлиева — серебро.

Молодой спортсмен был спокоен перед Олимпиадой. «Что буду делать в Китае? Буду играть в игры, чтобы отвлечься от поганых мыслей и успокоить нервы. На нервы затрачивается много энергии. Думать о забеге надо непосредственно перед стартом. Буду играть в Warcraft, немного в CS: GO и Dota 2», — сказал Ивлиев.

Умение «отвлечься от поганых мыслей» помогло. «Меня все готовили к жуткому прессингу, давлению. Лично я этого не почувствовал, — признался Константин. — Только удовольствие и опыт, очень крутой опыт получил на самом деле. Могу сказать, что накручивать-то я себя люблю. Но и собраться в нужный момент могу тоже. Мандраж в сторону откладываю. В этот раз даже выключать не пришлось. Просто получал удовольствие от происходящего».

Данил Садреев (прыжки с трамплина), 18 лет

Прыжки с трамплина никогда не были видом спорта, где российские спортсмены стабильно добивались высоких результатов. Но уже первое выступление мужской команды в Пекине стало прорывным: Евгений Климов занял пятое место, а юный Данил Садреев — восьмое. Причем Садреев в первой попытке улетел на 107,5 метров — рекорд олимпийского трамплина.

У российской сборной появились осязаемые шансы на успешное выступление в командном турнире. Там случилось невероятное — одна за другой именитые команды получали дисквалификации за неправильные комбинезоны. Это облегчило задачу российской сборной, которая завоевала серебро.

Садреев собирался биться за медали и на большом трамплине. Он был пятым после квалификации, в итоге занял 16-е место — лучшее среди всех россиян.

Данил Садреев начал заниматься прыжками необычайно рано — в пять лет. Сначала этим спортом увлекся старший брат Данила, Марс, а он потянулся за ним. «Скучно как-то стало дома оставаться одному, вот и подался в спорт», — сказал Данил. Будущий призер Олимпиады родился в Лениногорске, где работает татарстанский Центр прыжков на лыжах с трамплина.

Разумеется, Садреев рассчитывает выступить и на следующей Олимпиаде, и не просто выступить — завоевать медали.

«Это уже прошлое, это история, и эта история на всю жизнь, и я уверен, она повторится. Я думаю, через четыре года в личных соревнованиях на Олимпиаде еще получится. Будем работать, будем работать усердно, и все у нас будет хорошо», — уверен юный спортсмен.

Анастасия Смирнова (фристайл, могул), 19 лет

Россия не завоевала олимпийские медали в женском могуле 28 лет. Поэтому бронзу Анастасии Смирновой можно назвать исторической.

«К этой медали, наверное, я шла полноценных четыре года, осознанных четыре года, потому что я трудилась именно на медаль. И заработала ее», — сказала Смирнова.

Впервые отец поставил Анастасию на горные лыжи в четыре года, после чего юная спортсменка начала активно осваивать горные склоны в родном Чусовом (Пермский край). В 13 лет Смирнова дебютировала на чемпионате России и выполнила норматив мастера спорта. Тогда его по положению еще нельзя было присвоить — просто ни у кого в России не было таких результатов в этом возрасте. На чемпионате мира-2021 Смирнова завоевала золото в парном могуле и бронзу — в обычном могуле, который и является олимпийской дисциплиной.

На следующей Олимпиаде Настя будет бороться за золото. Она считает, что зарубежные конкуренты начинают побаиваться российских спортсменов, потому что те умеют собраться на главные старты. В Пекине, во время награждения Смирнова вела себя очень сдержанно: олимпийская бронза — не та медаль, которая бы заставила ее ликовать.