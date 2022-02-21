Матыцин: У сборной России сильный резерв для выступления на Олимпиаде-2026

На прошедшей Олимпиаде в Пекине сборная России заняла второе место по общему количеству медалей и обновила национальный рекорд, завоевав 32 награды (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх-2014 в Сочи (11−9−9).

«Хочу поздравить нашу сборную с таким результатом, — сказал Матыцин. — Это заслуга не только спортсменов, но и их тренерских штабов и окружающего персонала, который работал как единый механизм. Поставленный российскими олимпийцами рекорд говорит нам, что команда обладает сильным резервом перед Играми в 2026 году».