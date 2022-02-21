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21 февраля, источник: ТАСС

Матыцин: У сборной России сильный резерв для выступления на Олимпиаде-2026

ТАСС, 20 февраля. Сборная России показала на Олимпиаде в Пекине, что у команды есть сильный резерв для выступления на следующих зимних Играх в 2026 году. Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Источник: РИА "Новости"

На прошедшей Олимпиаде в Пекине сборная России заняла второе место по общему количеству медалей и обновила национальный рекорд, завоевав 32 награды (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых). Ранее рекордным достижением российских олимпийцев были 29 медалей на Играх-2014 в Сочи (11−9−9).

«Хочу поздравить нашу сборную с таким результатом, — сказал Матыцин. — Это заслуга не только спортсменов, но и их тренерских штабов и окружающего персонала, который работал как единый механизм. Поставленный российскими олимпийцами рекорд говорит нам, что команда обладает сильным резервом перед Играми в 2026 году».

Следующая зимняя Олимпиада состоится в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.

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