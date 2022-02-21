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21 февраля, источник: Lenta.Ru

Губерниев раскритиковал китайцев за задержку рейса с российскими олимпийцами

Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал китайцев за задержку рейса с российскими олимпийцами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Источник: РИА "Новости"

«Китайцы грузят багаж очень долго и им совершенно насрать на весь мир», — заявил журналист. Он отметил, что рейс задержали более чем на четыре часа. Все это время пассажиры находились на борту самолета.

На «золотом рейсе» с Олимпийских игр в Пекине в Россию возвращаются фигуристы, включая олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, и лыжники, в том числе Александр Большунов, завоевавший в Китае три золотые медали. Также на борту находятся игроки хоккейной сборной, ставшие серебряными призерами Игр, и другие члены российской делегации.

Олимпийцы сборной России завоевали в Пекине 32 медали, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные спортсмены обновили собственный национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигурное катание с шестью наградами, третьим стал биатлон — четыре медали.

Игры в Пекине завершились 20 февраля. Отечественные спортсмены выступали под эгидой Олимпийского комитета России.

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