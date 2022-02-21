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21 февраля, источник: Чемпионат.com

Команда ЛГБТ-спортсменов завоевала на ОИ-2022 больше золота, чем Италия или Япония

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) выступили 36 спортсменов из 14 стран, представляющих ЛГБТ-сообщество.

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Источник: Reuters

Примечательно, что из 36 ЛГБТ-спортсменов 39% завоевали медали на Играх-2022. Всего в активе олимпийцев, относящих себя к сексуальным меньшинствам, 9 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые).

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Таким образом, ЛГБТ-команда заняла бы в неофициальном медальном зачёте Олимпиады 12-е место. Сборная России в данном рейтинге остановилась на девятом месте, завоевав 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Отметим, что золото на Играх в Пекине завоевали следующие ЛГБТ-спортсмены: Гийом Сизерон (Франция, фигурное катание, танцы на льду), Ирен Вюст (Нидерланды, конькобежный спорт), Сандра Неслунд (Швеция, ски-кросс), 6 хоккеисток сборной Канады (Брианна Дженнер, Эмили Кларк, Эрин Эмброуз, Джейми Ли Рэттрей, Джилл Сонье и Мика Занди-Харт).

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