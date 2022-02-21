Команда ЛГБТ-спортсменов завоевала на ОИ-2022 больше золота, чем Италия или Япония

Примечательно, что из 36 ЛГБТ-спортсменов 39% завоевали медали на Играх-2022. Всего в активе олимпийцев, относящих себя к сексуальным меньшинствам, 9 медалей (4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые).

Таким образом, ЛГБТ-команда заняла бы в неофициальном медальном зачёте Олимпиады 12-е место. Сборная России в данном рейтинге остановилась на девятом месте, завоевав 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.