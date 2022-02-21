«Золотой» рейс с российскими олимпийцами приземлился в Шереметьево

На борту, в частности, находятся члены хоккейной сборной, завоевавшей в воскресенье серебряные медали, фигуристы, трехкратный олимпийский чемпион Пекина в лыжных гонках, знаменосец сборной России на церемонии закрытия Александр Большунов.