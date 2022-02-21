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21 февраля, источник: Чемпионат.com

Российские призёры Олимпиады-2022 снова получат машины. А какие — это пока секрет

Известно, что машины будут «эксклюзивные». Раньше это были «БМВ» и «Мерседесы» за миллионы рублей.

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Источник: РИА "Новости"

Самые успешные российские олимпийцы вернулись домой с медалями. На родине их ждут, возможно, менее ценные, но очень дорогие подарки. Помимо денежных выплат, победители и призёры пекинских Игр получат автомобили — такова традиция, которой этой зимой исполнилось 16 лет.

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Оплата «автобанкетов» — прерогатива негосударственного Фонда поддержки олимпийцев России. По официальным данным, его пополняют предприниматели. Но фактически награждением занимается государство: церемония вручения проходит на территории Кремля; нередко ключи спортсменам передавали первые лица государства — например, бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев или президент Владимир Путин.

В предпоследний день ОИ-2022 директор фонда Александр Катушев рассказал «Матч ТВ», что без дополнительного премирования титулованные олимпийцы не останутся. Им снова вручат авто — по словам Катушева, «эксклюзивные». Остальная информация — это пока секрет.


Предположить, какими моделями пополнится автопарк лучших зимних спортсменов страны, несложно. Судя по опыту прошлых Олимпиад, призовая машина должна отвечать нескольким основополагающим критериям: мощная, почти наверняка немецкая, внедорожник или кроссовер.

Турин-2006

Впервые наиболее отличившихся атлетов наградили машинами в 2006 году — после зимней Олимпиады в Турине, где российская сборная завоевала 22 награды, в том числе 8 золотых. В тот момент статус спортсмена — чемпион или медалист — на статус машины не влиял. Деление осуществлялось по другому принципу: женщинам вручили внедорожники Lexus RX, мужчинам — Toyota Land Cruiser. Отличия заключались лишь в госномерах: у победителей они содержали цифры «001», у вице-чемпионов — «002», у бронзовых призёров — «003».

Пекин-2008

После предыдущей пекинской Олимпиады — летней в 2008 году — фонд тоже раздавал машины, исходя из пола спортсменов. Мужчины удостоились престижных BMW X5, женщины довольствовались моделью более низкого класса — BMW X3.

Ванкувер-2010

Два года спустя в фонде отказались от гендерной дифференциации и распределили машины в зависимости от достоинства медали. В Ванкувере российская сборная взяла всего 15 наград, поэтому инициаторы раздачи изрядно сэкономили. «Золотые» спортсмены (их было всего шестеро) получили ключи от Audi Q7, «серебряным» подарили Audi Q5, «бронзовым» — Audi A4 Allroad. Машины отличались ещё и по цвету — авто окрасили в цвет медали, которую выиграл спортсмен.

Лондон-2012

В 2012 году подарочные автомобили едва ли стали сюрпризом для российских спортсменов: призёры летних Игр получили те же Audi — только более новых моделей: A8 за победу, A7 Sportback за второе место, A6 — за третье. Зато вручением занимался лично президент Путин.

Сочи-2014

Домашняя Олимпиада не перестала быть особенной и после её окончания. Фонд отступил от предыдущей стратегии и выбрал новую марку — Mercedes-Benz. Чемпионы уехали с Красной площади на модели GL, серебряные призёры — на ML, бронзовые — на GLK. 15-летнюю Юлию Липницкую, которая не имела права на управление транспортным средством, увезла мама.

Рио-де-Жанейро-2016

Чтобы поощрить российских участников бразильских Игр, организаторы вернулись к проверенным BMW: X6 достались победителям, X5 и X3 — обладателям вторых и третьих мест соответственно.

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Пхёнчхан-2018

По итогам Олимпиады в Южной Корее подход изменился лишь косметически. X6 — чемпионам, X5 — серебряным, а бронзовым — X4. Потратить на машины пришлось довольно много: в Пхёнчхане не нашла себе равных хоккейная команда, в составе которой было почти 30 человек. В общей сложности на покупку автомобилей ушло не менее 200 млн руб.

Токио-2020

Олимпийские игры в Токио откладывались несколько раз — вручение премиальных машин тоже состоялось с солидной задержкой. О продолжении акции сообщили лишь через месяц после завершения последних соревнований. Спортсмены потеряли ещё и в качестве: чемпионы смогли сесть за руль BMW Х5, остальным доверили только X3 разной комплектации.

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Движимыми подарками олимпийцы распоряжаются по-разному. Фигуристка Екатерина Боброва продала машину и перечислила деньги в благотворительный фонд Константина Хабенского. Биатлонист Алексей Волков тоже расстался с авто, но для другой цели — вместо сочинского Mercedes-Benz он приобрёл подержанный Porsche Panamera. Пловец, призёр Рио-2016 Антон Чупков добавил к BMW элементы тюнинга и ездит на ней до сих пор.

В отличие от денежных выплат, автомобили не суммируются: не дают более одной машины. С этой точки зрения пятикратный призёр Пекина-2022 Александр Большунов не превзойдёт, например, Марка Кондратюка. На Олимпиаде фигурист одержал победу в командном турнире, хотя в мужском зачёте не был лучшим ни в короткой, ни в произвольной программах.

Более того, менеджер хоккейной сборной Илья Ковальчук намерен попросить о вручении премий запасным игрокам команды, которые не провели на олимпийском льду ни одного матча.

Егор Бульчук

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