«Рвется изнутри»: что говорили олимпийцы по возвращении из Пекина

Самый большой рейс с российскими олимпийцами, выступавшими на Олимпийских играх, вернулся из Пекина 21 февраля. Многие спортсмены в аэропорту дали свои комментарии о том, как проходили соревнования.

Мысли сейчас позитивные — нас встречают болельщики, это радостно, хоть и полет был тяжелый. От чувств после эстафеты я отошел — сейчас мы дома. Как справлялся с негативными эмоциями? Меня поддерживали болельщики и, конечно, родная семья. Я доволен тем, что есть, хоть и хотелось большего. Это спорт, я доволен наградами. Эдуард Латыпов российский биатлонист

Также Латыпов, являющийся в нынешнем сезоне лидером сборной России и выигравший в Пекине одну личную и одну командную бронзу, рассказал о поддержке соперников после эстафетной гонки. Тогда россиянин, выступавший на заключительном этапе гонки, имел перед последней стрельбой более чем минутный задел над соперниками, но убежал на три штрафных круга и в итоге смог финишировать лишь третьим.

«Поддержка Фуркада, Бё и Фийон-Майе? Мне было приятно, что соперники из других стран так поддерживают. У нас тяжелый вид спорта, поэтому такие слова вызвали положительные эмоции. Сейчас задача хорошо отдохнуть и добегать на хорошем уровне оставшиеся этапы Кубка мира», — отметил биатлонист.

Олимпийского чемпиона Пекина-2022 в командном турнире по фигурному катанию Марка Кондратюка спросили о его попытке исполнить сальхов в пять оборотов на одной из тренировок во время Олимпиады.

«Пятерной сальхов? Это такой прыжок, который никто и никогда не исполнял. Просто хотелось попробовать. Не знаю, получится ли он у меня когда-нибудь вообще. Но верю, что кто-то его сделает. Падать было не больно», — рассказал фигурист.

Прилетевшая в Москву чуть ранее Камила Валиева, добравшая за время Игр в Instagram подписчиков до миллиона, наконец опубликовала в соцсети свой первый пост с 26 января. Фигуристка, пережившая на Олимпиаде очень многое (победу в командном турнире, историю с положительным декабрьским допинг-тестом, победу в CAS по вопросу ее допуска до личных соревнований, первое место после короткой программы и провал на фоне нервного напряжения в произвольной), поблагодарила болельщиков за поддержку и молитвы.

«Хочу поблагодарить всех без исключения людей, которые оказались рядом со мной в этой непростой ситуации: кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира. Спасибо вам всем! Низкий вам поклон! Я всегда буду это помнить, благодарить вас и кататься для вас», — написала Валиева.

Не обошли вниманием журналистов и хоккеисты сборной России, завоевавшие в Пекине серебряные медали после обидного поражения от Финляндии в финале (1:2) в последний день соревнований.

«Медаль — всегда приятно, но мы не достигли своего максимума. Мы верили, что сможем порадовать Россию и закончить Игры золотом. Но очень приятно, что нас так встречают», — рассказал нападающий Андрей Чибисов.

«Это был тяжелый перелет. Но душу грело, что мы летим домой. Поэтому усталость как рукой сняло. Настроение перед церемонией на этой арене у меня прекрасное, замечательное, — отметил защитник Сергей Телегин. — После Олимпиады ощущения двоякие. Хотелось большего, конечно. Значит, надо больше работать. Но я и так доволен».

Подробный комментарий дал защитник Александр Никишин, который стал открытием этого сезона и считается одним из самых перспективных игроков мира в своем амплуа.

«У меня пока только положительные впечатления. Думаю, останутся такими. Мы не проиграли, а выиграли второе место, для меня это был важнейший турнир. Я доволен. Спартаковец Йори Лехтеря, думаю, за нас болел. Мы с ним обсудим этот вопрос, — отметил выступающий за столичный “Спартак” игрок. — Когда молодым доверяют, ты чувствуешь это и стараешься прогрессировать. Это возможность показать себя. Надеюсь, оправдали доверие. Момент со Слепышевым не обсуждали, ну написал и написал, а ему ответили. Кто-то обращает внимание на записи в комментариях, кто-то нет. Для меня все это грандиозно. Идешь, все узнают, просят автограф, сфотографироваться. Я молодой и люблю все это».

Оценил турнир и выступление хоккейной команды генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук.

«Как оценю турнир? Все очень разочарованы, ставили совсем другие цели. Будем делать выводы и двигаться дальше, — отметил Ковальчук. — Когда будет ясно, останусь ли в сборной? Пока ничего не хочу об этом говорить. Ничего не жду. Тренерский штаб точно остается, Алексей Юрьевич со своей командой вместе будут работать. По поводу меня решение будет потом. Сейчас не хочу делать каких-то выводов. Огромное спасибо всем ребятам, проделали огромную работу в этих условиях, было непросто. Сравниваю с 2018 годом. Когда мы готовились перед Кореей, у нас все равно были выходные, могли видеть свои семьи. Сейчас были совсем другие условия. Насколько приятно внимание, которое было при встрече? Очень приятно. Даже детишки из Хабаровска прилетели, хоккейная команда».

Одна из самых ярких российских спортсменок, лыжница Юлия Ступак рассказала о своих танцевальных празднованиях во время церемоний награждения.

Танцы на награждении? Скажем так: это то, что рвется изнутри. Юлия Ступак российская лыжница

А выигравшему на своей последней Олимпиаде бронзу Вику Уайлду пришлось отвечать на предложение президента Федерации сноуборда России Дениса Тихомирова заступить на пост тренера сборной.

«Как отмечал медаль? Была вечеринка с друзьями, чудесно провели время — все просто. Спасибо президенту за его предложение, но думаю, что это была шутка. Сейчас — нет, почему я тренер? Нужно больше золота. Сейчас я не буду тренировать, хочу чуть-чуть спокойствия», — заявил Уайлд.