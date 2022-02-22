«Эмоции супер, их просто океан и маленькая тележка». Как российских олимпийцев чествовали в Москве

53 фотографии 53 фотографии 53 фотографии

Мероприятие посетили не только участники «Золотого рейса» во главе с Александром Большуновым, которые прибыли в понедельник вечером из Пекина, но и спортсмены, ранее вернувшиеся из олимпийской столицы. В том числе фигуристы, к которым было приковано особое внимание болельщиков, а их в этот вечер в центре Москвы собралось около двух тысяч. Особенно автограф и совместное фото хотели получить от олимпийских чемпионов в командном турнире — Марка Кондратюка и Камилы Валиевой. Победившей же в личном первенстве фигуристке Анне Щербаковой и трехкратному чемпиону Игр-2022 Александру Большунову доверили почетное право поднять российский флаг под национальный гимн.

Порции оваций

«Золотой рейс» с российскими спортсменами совершил посадку в аэропорту Шереметьево в районе 18.30. Спортсменов ждал теплый прием. Около тысячи фанатов, включая родственников, встречали наших олимпийцев громкими овациями и размахивали флагами с российской символикой. Причем аплодисментов удостоились не только победители Игр и медалисты, но и персонал сборной, а также ребята, которые не смогли добраться в Пекине до подиума.

Особая интрига заключалась в том, как публика отреагирует на появление наших хоккеистов, которые не смогли отстоять олимпийское золото-2018. Однако Алексей Жамнов и его ребята получили свою заслуженную порцию оваций.

— Очень приятно, что нас так встречают, — отметил форвард сборной России Андрей Чибисов. — Не ожидал, что будет так много народу. Конечно, круто возвращаться на родину после Олимпийских игр именно таким образом. Конечно, жаль, что мы не достигли своего максимума. Верили, что сможем порадовать всю страну и закончить эти игры победой над Финляндией, но наш соперник оказался сильнее.

Генеральный менеджер хоккейной сборной Илья Ковальчук отметил, что среди встречающих были и юные хоккеисты из Хабаровска, у которых была пересадка в Москве. На свой страх и риск пропустить самолет они поехали в другой терминал, чтобы посмотреть на своих кумиров. Были персональные болельщики и у других наших олимпийцев. Например, Большунова встречала супруга Анна, а Эдуарда Латыпова — близкие друзья.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QWTIGurB3wY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Всегда приятно возвращаться домой, наблюдая такую сумасшедшую поддержку и бесценные эмоции российских болельщиков, — признался Латыпов. — Ради такого мы и выступаем. Конечно, бронзовые медали приятны, но хотелось большего. Так что осадок от Пекина у меня остался.

Бронзовый призер Игр в конькобежном спорте Ангелина Голикова рассказала, что возвращение домой далось нашим спортсменам так же тяжело, как и соревнования на олимпийских объектах.

— Совсем нет сил, я эмоционально пуста, — рассказала Голикова. — Пекин, видимо, влюбился в нас и не хотел отпускать. Наш самолет задержали на целых четыре часа. Полет был изнурительным, у некоторых спортсменов еще вчера были старты. Они с трудом все это выдержали. Понятно, что Олимпиада — это эмоции на всю жизнь. Я безумно рада, что выступила в Китае и завоевала бронзовую медаль. Будет что вспомнить и рассказать семье.

А вот олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров, который вписал свое имя в историю, выиграв серебро в конькобежном спорте, просто светился от счастья.

— Эмоции супер, их просто океан и маленькая тележка. Я даже вам словами не могу передать, что я чувствую сейчас, — сказал Захаров. — Не был в России почти месяц. Безумно соскучился по семье и всем близким. Олимпиада — настоящий праздник. Я очень счастлив, что пережил его.

Красная дорожка

На «ВТБ Арене» наших олимпийцев ждало еще больше преданных болельщиков. Около двух тысяч. А организаторы подготовили для спортсменов красную ковровую дорожку. Герои Игр постепенно подъезжали на мероприятие, делясь с журналистами событиями последних дней.

Так Марк Кондратюк рассказал, что его главным желанием было вдоволь погулять по Москве после строгих ковидных правил Пекина, Вик Уайлд отметил, что уже успел отпраздновать свою бронзу со столичными друзьями, а прибывшая ближе к началу церемонии Александра Трусова продемонстрировала публике свою любимую собаку Эллу, по которой она так скучала в Китае.

Постепенно спортсмены стали подниматься на сцену, где услышали гимн.

— Спасибо, что переживали за наших спортсменов, — обратилась к собравшимся Анна Щербакова, которая поучаствовала в торжественном поднятии российского флага. — Это помогло нам достойно выступить на Олимпийских играх в Пекине.

Со сцены наших олимпийцев поздравил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

— Низкий поклон вам, друзья, члены олимпийской команды России, — сказал Чернышенко. — Это большая работа, которая показала, что санкции, трудности и ограничения делают нас сильнее. Вы побили рекорд. 32 награды! Такого еще не было. Мы благодарны вам за каждую медаль, за каждое завоеванное место. Мы знаем, что вы выложились по полной. Сегодня у нас триумф. Вся страна гордится вами. Правительство продолжит развивать спорт, строить объекты. Но они не нужны, если нет вас.

Министр спорта Олег Матыцин отдал должное СМИ, которые активно освещали главный зимний старт четырехлетия.

— Благодарю журналистов, — подчеркнул Матыцин. — Вы были очень корректны по отношению ко всем ситуациям, которые возникли в период Игр, проявляли максимум уважения к спортсменам, тренерам, организаторам. Я уверен, что это тоже помогло нашей команде добиться успеха.

Не обошлось и без слов главного героя Игр — трехкратного олимпийского чемпиона Пекина Большунова. Сан Саныч получил от родственников четырехкратного олимпийского чемпиона Николая Зимятова золотую лыжную корону.

— Приму такой подарок от великого спортсмена, — отметил Большунов. — Да, меня называют лыжным королем. Но сам я себя никаким королем не считаю. Не люблю, когда меня так называют. Все что было, уже прошло. Надо готовиться к новым стартам.

Достойный ответ чемпиона, который всегда голоден до побед. Другие наши олимпийцы также получили цветы и мягкие игрушки от болельщиков, улыбались и с удовольствием фотографировались со всеми желающими.